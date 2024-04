CRAR perdió el invicto como local frente a Alma Juniors

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado como local frente a Alma Juniors de Esperanza por 20 a 19 en lo que fue su primera derrota en el certamen de Segunda División del TRL, en un parejo encuentro correspondiente a la cuarta fecha. Al cabo del primer tiempo también ganaba la visita por 11 a 9.

Las diferencias previas que marcaba la tabla de posiciones (segundo CRAR y uno de los últimos Alma Juniors) no se reflejaron en el campo, donde la paridad fue el común denominador.

Tanto el Verde como el equipo blanco y negro esperancino repartieron aciertos y errores en el contexto de un encuentro difícil de jugar, no tanto por la cancha que estuvo en buenas condiciones más allá de la lluvia, pero sí por una pelota mojada que derivó en varias imprecisiones.

La puntería de Santiago Kerstens mantuvo buena parte del primer tiempo al frente al local, pero la visita pudo irse ganancioso al descanso con su único try de la tarde. En el segundo tiempo mejoró un poco el equipo rafaelino en el scrum, que había sido una falencia notoria en la primera mitad, y pudo retomar la delantera luego de un try del medio scrum Benjamín Acosta.

La visita se mantuvo en partido, CRAR no pudo aprovechar un par de opciones para sumar, y a 5 minutos del final su rival acertó un penal que le dio el triunfo.

La formación dispuesta por la dupla Nicolás Gutiérrez - Ernesto Algaba fue con: Gabriel Morales, Lautaro Duria y Jonatan Viotti; Julián Clemenz y Ticiano Hang; Gonzalo Clemenz, Facundo Aimo y Juan Cruz Karlen; Benjamín Acosta y Martín Bocco; Tomás Ferrero, Nicolás Imvinkelried, Tobías Cavallo, Esteban Appo; Santiago Kerstens (c).

Cambios: 11' PT Santiago Albrecht por Imvinkelried; 8' ST Jerónimo Ribero por Bocco y Martín Barberis por Duria; 29' ST Juan Ghizzoni por Morales; 34' ST Gian Allassino por Julián Clemenz.

Puntos de CRAR: en el primer tiempo, penales de Kerstens a los 6', 10 y 32'

En el segundo tiempo:a los 2' try de Acosta convertido por Kerstens y penal de Kerstens a los 33'.



LOS DEMÁS RESULTADOS

Tilcara 14 - Los Caranchos 7; Provincial 21 - Logaritmo 15 y Jockey de Venado Tuerto 57 - La Salle 0.

Posiciones: Jockey VT 20; Tilcara 17; CRAR 14; Los Caranchos y Provincial 10; Logaritmo 6; Alma Juniors 5; Los Pampas 1 y La Salle 0.

Próxima fecha (5ª): Tilcara de Paraná vs. CRAR; Alma Juniors vs. Jockey de Venado Tuerto; La Salle vs. Provincial y Logaritmo vs. Los Pampas de Rufino. Libre: Los Caranchos de Rosario.