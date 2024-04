9 de Julio busca ante su gente volver a la senda del triunfo

En un fin de semana con clima inestable, 9 de Julio buscará encontrar estabilidad en su rendimiento futbolístico y reencontrarse con el triunfo cuando reciba este domingo, desde las 17, a Sportivo Las Parejas por la cuarta fecha de la Zona 3 del Federal A. El arbitraje en el estadio Germán Soltermam estará a cargo del cordobés Fernando Rekers.

El equipo rojiblanco viene de tropezar en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo y pretende demostrar que fue un paso en falso del que puede salir rápidamente para volver a estar entre los cuatro primeros del grupo. Pero para ello necesita agregarle a su habitual mística ganadora en condición de local, atributos futbolísticos porque no siempre podrá llevarse tres puntos sin jugar bien, como sucedió hace dos semanas ante Sportivo Belgrano.

En este corto recorrido del inicio de la temporada 2024, también es importante recordar que el empate logrado en Pergamino ante Douglas Haig fue muy positivo en el funcionamiento, y esa es un poco la imagen que quiere volver a observar Maximiliano Barbero en el campo de juego. Quizás con el agregado de un poco más de contundencia, porque hasta el momento los delanteros no han convertido en tres partidos y ese es un detalle que, al margen del reconocimiento del DT para Núñez y Alfano por realizar funciones más colectivas que de su propio protagonismo, puede empezar a preocupar si se suman otros 90 minutos sin anotar.



POSIBLES REGRESOS

Barbero dispondría dos variantes en el sector del mediocampo. Serían los retornos de Agustín López y Brian Peralta en reemplazo de Santiago Colombatti y Lucas Quiroz, que fueron justamente los cambios que implementó para el encuentro anterior, y que recordemos en un tiempo fueron revertidos por el técnico.

Cabe mencionar que Las Parejas, que había arrancado la temporada con una buena imagen frente a Vélez por la Copa Argentina (perdió sobre la hora 2 a 1), luego no pudo prolongarlo en el arranque del Federal A con derrotas ante Sportivo Belgrano y Defensores VR. Viene de quedar libre en la fecha anterior. El rafaelino Martín Alemandi (ex Ben Hur) es uno de los habituales titulares en el elenco que dirige "Terremoto" Cejas, que entre otros conocidos del fútbol local tiene al defensor central Matías Martínez (jugó en Ben Hur el último Regional) y el delantero Ciro Leinecker (cedido por Atlético de Rafaela y que jugó en Unión de Sunchales la temporada anterior).



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Matías Balmaceda y Robertino Rosas. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

Horario: 17.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Martín Sterren, Tobías Macies, Agustín López y Brian Peralta; Fernando Nuñez y Agustín Alfano. DT: Maximiliano Barbero.

Sp. Las Parejas: Juan Pablo Fernández; Alan Luque, Santiago Strasorier, Matías Martínez, Martín Alemandi; Martín Caballo, Joaquín Iturrieta, Julián Acosta, Julio Montero o Lucio Almada; Ramiro Maldonado o Ciro Leinecker y Juan Bonet. DT: Sebastián Cejas.



RESTO DE LA FECHA

Domingo a las 15.30 DEPRO vs. Defensores de Villa Ramallo (Joaquìn Gil); a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig (Marcos Liuzzi) y El Linqueño vs. Sp. Belgrano (Enzo Silvestre). Libre: Independiente de Chivilcoy.