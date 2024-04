Unión recibe a Boca Unidos

Este domingo a las 17, Unión de Sunchales recibirá a Boca Unidos de Corrientes por la cuarta fecha de la Zona 4 del Federal A. El árbitro en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad será el salteño Gustavo Benites.

Será un duelo de equipos necesitados ya que ambos necesitan ganar para empezar a acomodarse en la tabla.Unión perdió sus tres partidos, por lo cual no suma puntos. Boca Unidos tiene una sola unidad al cabo de dos encuentros disputados.

Para este juego, el entrenador local Mariano Ferrero dispondrá nuevamente del lateral Rodrigo López Alba. La visita, por su parte, no tendrá a su capitán Antonio Medina (expulsado en la primera fecha).

En los demás partidos se medirán: a las 16 Crucero del Norte vs. Sarmiento de La Banda (César Ceballos); 16.30 Sol de América de Formosa vs. Central Norte de Salta (Matías Billone Carpio) y 19.30 Juventud Antoniana de Salta vs. San Martín de Formosa (José Díaz).