Atlético de Rafaela no levanta: ahora perdió con Chaco For Ever

NUEVA CAÍDA. / Atlético de Rafaela no pudo con Chaco For Ever y perdió en el estreno de Pancaldo como DT.

Atlético de Rafaela sigue en caída libre en la Primera Nacional y este sábado cayó 2-0 en su visita a Chaco For Ever por la fecha 11 de la zona B, torneo Carlos Timoteo Griguol.



En el debut de Ricardo Pancaldo como entrenador de la Crema el conjunto rafaelino sumó su tercera derrota al hilo, hace siete que no gana y cuatro sin poder marcar.



Los goles para la victoria del elenco chaqueño fueron anotados por Genaro Rossi y Gonzalo Cañete, ambos en el complemento.



Atlético quedó en el puesto 17 de la tabla (sobre 19 equipos) con 9 puntos; mientras que For Ever alcanzó los 12 puntos y subió al puesto 13.



En la próxima fecha el elenco rafaelino recibirá a San Telmo, uno de los líderes junto a Colón de Santa Fe, y Chaco For Ever visitiará a Deportivo Madryn



Las formaciones de los equipos:



Chaco For Ever: 1-Gastón Canuto; 4-Maximiliano Romero, 2-David Valdez, 6-Milton Leyendeker y 3-Mathias Silvera; 8-Brian Nievas, 5-Santiago Valenzuela y 10-Daniel González; 7-Gastón Novero, 9-Genaro Rossi y 11-Franco Perinciolo. Suplentes: 12-Leandro Ledesma, 13-Santiago Bustos, 14-Agustín Bellone, 15-Mateo Maccari, 16-Brandon Obregón, 17-Alan Sombra, 18-Javier Iritier, 19-Gonzalo Cañete y 20-Joel Martínez. DT: Raúl Valdez.



Atlético de Rafaela: 1-Mayco Bergia; 4-Ayrton Portillo, 2-Rodrigo Colombo, 6-Francisco Oliver y 3-Franco Quiroz; 8-Augusto Berrondo, 5-Matías Fissore, 7-Juan Capurro y 11-Jonás Aguirre;10- Lucas Albertengo y 9-Nazareno Funez. Suplentes: 12-Ignacio Turnes, 14-Joaquín Stizza, 13-Nicolás Kozlovsky, 16-Iván Bravo, 15-Emiliano Agüero, 17-Bautista Tomatis, 20-Juan Galeano, 18-Francesco Toldo, 19-Patricio Vidal. DT: Ricardo Pancaldo.



Goles: 59m Rossi (CH) y 73m Cañete (CH).



Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Mariano Agli.