Ferro sigue firme en la Liga, con triunfo en María Juana

Ferrocarril del Estado se impuso este viernes como visitante por 1 a 0 como visitante ante Atlético María Juana, en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El único gol del equipo dirigido por Hugo Togni fue convertido por Federico Malano, a los 22 minutos del primer tiempo. En Reserva se impuso también Ferro, por 3 a 0.

En tanto, por la lluvia que cayó de manera persistente durante la tarde fue suspendido el partido que debían disputar Peñarol y Atlético de Rafaela, que fue reprogramado para el lunes.

La fecha seguirá el domingo con estos encuentros:

* Atlético Juventud vs. Deportivo Tacural (10.30 hs Reserva y 12 hs Primera).

* Argentino de Vila vs. Florida de Clucellas (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).

* Brown de San Vicente vs. Libertad de Sunchales (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

* Deportivo Ramona vs. Deportivo Aldao (18.30 hs Reserva y 20 hs. Primera).

LUNES

* Peñarol vs. Atlético de Rafaela (20 hs. Reserva y 21.30 hs Primera).

* Ben Hur vs. Atlético Esmeralda (horario a confirmar).