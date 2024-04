Avances en el proceso electoral de la Federación de Entidades Vecinales

"Un grupo de dirigentes vecinales que nos reuníamos por algunas cuestiones cotidianas comunes sentimos que en este proceso se ponía el carro delante de los caballos… conversamos con otros representantes vecinales, y se logró entre todos consenso para hablar sobre necesidades y proyectos antes que de candidaturas personales. De este intercambio de ideas entre una treintena de Presidentes surgieron coincidencias para el trabajo futuro y entonces sí es necesario preguntar quiénes, qué personas desean llevarlas adelante en forma organizada, como Comisión Directiva", expresó el Dr. Rafael Barreiro, de la Comisión Vecinal del Barrio Belgrano a modo de introducción de la situación que atraviesa la Federación de Entidades Vecinales (FEV) de Rafaela.

Precisamente, el lunes pasado se llevó a cabo el encuentro en la sede vecinal de barrio Los Álamos en busca de consensos y unificar criterios sobre el proceso de elección de la nueva comisión de la FEV, que actualmente se encuentra sin quórum debido a que varias vecinales cambiaron sus autoridades tras los comicios de marzo pasado. De los 14 integrantes, solo 5 continuaron en sus cargos.

Quique Méndez, del Barrio Jardín, expresó que "algunos presidentes sentimos la responsabilidad y la vocación de trabajar para la Federación de Vecinales, que es trabajar para los vecinos de nuestra querida ciudad, y por eso nos candidateamos a la Presidencia. Luego escuchamos el sentir de otros muchos presidentes que a partir de ideas compartidas y el aporte de todos nos solicitaban unificar en lo posible las listas y sumar el esfuerzo de manera más efectiva. Y eso estamos haciendo, poniendo las cuestiones comunes antes que las cuestiones personales".

"Queremos trabajar por los vecinos del barrio y los de la ciudad. Más importante que el lugar desde el cual lo hacemos es hacerlo bien e interpretando correctamente el sentir de la mayoría. Es mucho el trabajo, y no se puede hacer solo. Tenemos la ilusión de encarar un período importante para la Federación de Vecinales, y la voluntad de poner todo el esfuerzo que haga falta", afirmó por su parte Daniel Bulacio, presidente de la Comisión del Barrio Villa Podio.

Por su parte, Marisa Botto, presidente de la Vecinal del Barrio Mosconi y actual Secretaria de la Comisión Directiva de la Federación de Vecinales, refiere que "yo me presenté a la Presidencia pero no sola, sino como parte de una lista completa, un equipo de trabajo. En este proceso los participantes de ese equipo están todos a disposición de integrar con quienes se sumen una lista de unidad a partir de coincidencias en la manera de ver y programar el trabajo de la Federación. En esas condiciones, son todos bienvenidos y como candidata les agradezco en nombre de todos su generosidad al acercarse sin más exigencias que el bien común".

Jorge Nasi, del Barrio Villa Los Álamos, que está en proceso de unificación con el de Villa Aeroclub, agrega que

“somos parte del grupo de vecinales que pensamos en el proyecto consensuado. Todos los candidatos son nuestros conocidos, aún con sus diferencias, todos son hábiles para el cargo. Y entre todos optamos por consensuar y apoyar la candidatura de Marisa tomando como base el trabajo que realizó durante estos dos últimos años en el marco de la Federación. Valoramos el aporte de Quique y Daniel al trabajo en equipo. Si los otros candidatos tienen ideas distintas o insisten en su candidatura, no debe ser un problema, es así el juego democrático que fortalece las instituciones. Al día siguiente de la elección espero vernos todos juntos empujando por Federación".

Ya como candidata, Marisa Botto nos refiere que "todos tenemos nuestras propias ideas y proyectos, y entre todos estamos haciendo el proyecto común. Básicamente, la Federación está para ocuparse específicamente de todas las cuestiones de las Vecinales que exceden su territorio propio. Es la suma de las necesidades y proyectos que deben compartirse. Una vecinal se preocupa por ejemplo de la seguridad en un sector conflictivo de su barrio, y Federación la acompaña, pero más se ocupa de la mirada sobre todo el sistema que los gobiernos provincial y municipal disponen para seguridad. Planeamiento, equipamiento, recursos humanos, y coordinación entre distintas fuerzas de seguridad para todos los barrios y la seguridad en general. Un barrio se ocupa de proyectar las cloacas faltantes en su sector, mientras Federación persigue objetivos comunes, cómo en este caso si ASSA planifica y ejecuta las obras centrales que posibilitan las obras en cada barrio. Es un principio de subsidiariedad. Así, estamos pensando atender cuestiones de Seguridad, Salud, y Educación , que son las fundamentales. Y también el planeamiento urbano de la ciudad, las cuestiones ambientales, el entorno urbano en la interfase urbana-rural. Y en particular los aspectos cotidianos como la financiación de las Vecinales, las reuniones de Federación trasladadas en forma rotatoria a todas las sedes vecinales , el análisis del uso del local de Federación en calle 500 millas, es una lista enorme. El desafío de actualizar junto con el Ejecutivo y Legislativo municipales las ordenanzas y disposiciones vigentes que reglamentan la vida de las Vecinales y de Federación… Y es un trabajo que se hace caminando los barrios, no desde un escritorio. Es cansador, pero es muy lindo".

Y continuaron los distintos comentarios de los presentes , entre ellos "la necesidad de valorizar el rol del Consejo Directivo de la Federación, institución prevista en la Ordenanza vigente e integrado por todos los Presidentes de Comisiones Barriales, como control de la Comisión Directiva, pero más que eso como respaldo y apoyo del trabajo de la misma. Dar a Federación de Vecinales un salto cualitativo que la lleve a compartir , cada uno desde su lugar, el pensar, cuidar y organizar la ciudad junto al Ejecutivo y al Concejo Municipal".

Queda planteada de esta manera la iniciativa, se verá qué futuro tiene a través del proceso eleccionario próximo. Aún quedan cuatro comisiones vecinales que no están oficializadas, lo que podría darse el 19 de mayo próximo. Se trata de las vecinales de los barrios La Cañada, Ilolay, Nuestra Señora de Luján -tienen sus listas únicas prácticamente conformadas y cuentan con plazo hasta el 19 de abril para presentar la documentación- y la unificación de Los Álamos y Villa Aero Club, que en este caso ya oficializó la lista, con Miguel Crispín como presidente y Gustavo Beccaría como vicepresidente, mientras resta promulgar el trámite desde el Municipio.

Consulta sobre cuánto apoyo cuentan hasta el momento Botto afirmó: "Creemos que tenemos el apoyo -porque así nos lo manifestaron- de más de la mayoría necesaria para encarar una eventual elección con serias perspectivas de triunfo. Algunos lo hacen público, otros no. El voto es secreto. Nosotros no miramos los votos, confiamos que nuestras ideas, nuestro proyecto y el trabajo hecho y por hacer los consigan".