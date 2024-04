Peretti, el kinesiólogo de la UOM desde hace 20 años

En la Argentina, se conmemora hoy el Día del Kinesiólogo, una fecha que recuerda la creación de la primera escuela universitaria de Kinesiología, que ocurrió el 13 de abril del año 1937 en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En Rafaela, los kinesiólogos están agrupados en el Círculo de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del Departamento Castellanos, que abrió sus puertas en 1991 y cuya sede se encuentra ubicada actualmente en calle Almafuerte 78.

En pocas palabras, el kinesiólogo es el profesional de la salud que trabaja en busca de la funcionalidad en personas afectadas por lesiones musculares, articulares, deportivas, neurodesarrollo, neurorehabilitación y en síndromes de movilidad como en personas mayores.

En este Día, entrevistamos al Lic. Juan José Peretti (Nº de Matrícula 251), quien está a cargo del área de Kinesiología y Fisioterapia en Forjar Salud, el centro de servicios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Rafaela.

-¿Cómo optaste por esta profesión?

-En el año 1988 me encontraba terminando mis estudios secundarios y, como me gustaba mucho el deporte (jugaba al fútbol en el Club Argentino Quilmes que estaba frente a la casa de mi familia), me parecía que una forma de seguir ligado y “ayudar” a los lesionados pasaba por estudiar medicina. La verdad es que estudiar Medicina, por ser la primera generación de estudiante universitario de mi familia, medio como me asustaba y entonces me decidí por la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia. En estas cosas creo que uno lleva siempre en “su mochila” mucho de lo vivido en su casa y en ese sentido mis padres eran una referencia obligada en el barrio en cuestiones solidarias y de ayuda a los demás.

-¿Por qué tu desarrollo profesional gira en torno a la obra social de un sindicato como la UOM?

-Cuando comencé a trabajar en la profesión, primero lo hice en un consultorio particular durante varios años. Y en eso estaba cuando aparecieron Roberto Oesquer y Rogelio Gagliardo, quienes me contaron la idea de abrir consultorios para los afiliados de la UOM de Rafaela y zona. La verdad es que la idea me pareció brillante y me permitió poner en práctica viejos proyectos de mi padre, quien soñaba con un lugar en el barrio para la atención primaria de los trabajadores que no podían o les costaba mucho acceder a salud de calidad. Así es que por eso me sume al proyecto de la UOM hace ya más de 20 años.

-Ya con una importante trayectoria en el ámbito de la kinesiología, ¿qué reflexión hacés en este día de la profesión?

-Estos proyectos en el marco de una obra social, en este caso Forjar Salud de la UOM, solo pueden ser entendidos si uno los analiza desde el cristal de la vocación de servicio. Pero estas son cosas que uno trae de su formación como persona y de los legados familiares. En ese sentido muchísimo tuvieron que ver mis padres, un sacerdote que estuvo en el barrio Italia allá por la década de 1970 (Padre Josué Beltran), y la Universidad Pública. Por todo esto es que puedo decir con orgullo y pertenencia que soy fruto de la “movilidad social ascendente” que solo es posible con la Universidad Pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y también del legado de mucha gente que baso su vida en el servicio al otro y en el entendimiento que solo nos desarrollamos y somos felices en una sociedad que se desarrolla y es feliz.