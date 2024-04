El SEOM acusó a Festram de "mentir"

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), difundió un comunicado donde declararon que "ante las reiteradas acusaciones gravemente injuriantes realizadas por Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe), y amparados por la convicción de haber actuado siempre en cumplimiento de la ley y la ética, nos hacemos presente y manifestamos que, lejos de escondernos, como dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, como trabajadores y también como rafaelinos, sentimos la imperiosa necesidad de defender el honor de la organización que representamos".

En ese sentido, remarcaron que "el día 01/09/2023, en Asamblea General Extraordinaria fiscalizada por el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, SEOM se desafilió de Festram para formar la Alianza Intersindical con los gremios de trabajadores municipales de Rosario y Santa Fe". "Desde ese momento, la Federación dejó de percibir los aportes correspondientes a los trabajadores afiliados a SEOM", agregó.

En esa línea, informaron que los fondos antes mencionados "no han ingresado nunca a las cuentas de SEOM, siendo depositados por la Municipalidad de Rafaela en las cuentas judiciales", que detalló hasta tanto la justicia dirima su destino final:

-Expediente / CUIJ: 21-23700031-2 Cámara. Apel. Civ. y Com. y Laboral, Circ. Jud. N° 5, Sala II.

-Expediente / CUIJ: 21-23700032-0 Cámara. Apel. Civ. y Com. y Laboral, Circ. Jud. N° 5, Sala II.

"Toda esta información puede ser fácilmente corroborada por quien así lo desee", afirmaron desde el SEOM en la réplica a la Festram. "Rechazamos la mentira y los intentos de desestabilizar el trabajo que realizamos como organización sindical, y agradecemos el apoyo y la confianza de nuestros afiliados, colaboradores y la comunidad en general durante este momento, declaró el sindicato y recordó que seguirán trabajando con "firmeza y compromiso en la defensa de los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores", finalizó el comunicado.