Los Talleres Barriales contaron con una activa participación

Este lunes comenzaron los Talleres Barriales, una iniciativa que invita a los rafaelinos a participar de diversas actividades en los distintos sectores de la ciudad. Este año se llevarán a cabo 2 talleres por barrio, sumando un total de 74.

Al respecto, Marcia Tamagnini, coordinadora de Participación y Vecinales, declaró que "los mantenemos porque es una política de Estado y el intendente Leonardo Viotti nos pidió sostenerlos y potenciarlos”. También describió que “desde nuestra área hemos organizado las actividades de tal manera que cada vecinal cuente con dos talleres en cada sede” y aclaró que “cada taller es fruto de la elección de los vecinos de cada barrio, a través de su comisión”. Entre las disciplinas más elegidas estuvieron yoga, gimnasia para adultos, memoria y ritmos latinos.

“Estos talleres ayudan, en el día a día, a que la gente se olvide de sus problemas y se enfoque en lo que le gusta hacer”, comentó. Por otra parte, Tamagnini, agregó que se programaron “charlas sobre alimentación saludable tanto a los talleristas como así también con los alumnos”.



NUEVO DESAFÍO

La funcionaria expresó que asumir su nueva función en el ámbito ejecutivo “es un nuevo desafío. El voto de confianza que me brindó el intendente fue muy importante para mí y, la verdad es que me encontré con un área a la que fuimos ordenando”, al tiempo que puso en valor “la calidad humana de nuestro grupo de trabajo es fantástica. Todos responden y trabajamos a la par”.

Asimismo, con respecto a la relación con las vecinales y los vecinalistas dijo que “estamos en contacto permanente con todos los barrios y nos encontramos con algunos problemas graves en materia edilicia, así como también, en algunos casos, inconvenientes, fallas con los libros -sin fecha, con espacios en blanco, sin elementos auditados-. Es por eso que estamos capacitando”.



RELACIÓN PERMANENTE CON LOS VECINALISTAS

Al hacer referencia al uso de los espacios propios que cada vecinal efectúa, Tamagnini remarcó que “está claro que el Municipio no puede hacerse cargo de los gastos que generan las 37 sedes vecinales. Por supuesto, que tratamos de ayudar, acompañar, pero también es verdad que deben cuidar lo que tienen”.

En cuanto a la futura elección de autoridades en la FEV (Federación de Entidades Vecinales) la coordinadora comentó que se debe esperar a la normalización de algunas comisiones vecinales tales como Villa Los Álamos y Villa Aero Club (se encuentra en proceso de unificación y la elección será el 19 de mayo), Nuestra Señora de Luján, Ilolay y La Cañada (se aguarda a un segundo llamado a elecciones, de acuerdo a lo establecido por ordenanza).