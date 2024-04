Otro fin de semana fresco y con lluvias

Ya transitando a full el otoño, y al igual que el fin de semana pasado, este segundo "finde" de abril nuevamente será pasado por agua en Rafaela y la zona, donde tendrán continuidad las condiciones inestables, esperándose lluvias intermitentes pero persistentes y algunas tormentas aisladas para hoy e inclusive hasta el lunes. En este sentido, la temperatura mínima rondaría los 17ºC y la máxima sería de 20ºC.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes un alerta amarillo por lluvias para 6 departamentos de la provincia, donde los fenómenos se esperan fundamentalmente para la jornada de este sábado. El aviso comprende a los departamentos Iriondo, Caseros, San Lorenzo, Rosario, Constitución y General López. “El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes”, informó el organismo. En ese sentido, el SMN precisó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

Igualmente, en la imagen satelital que detalla el organismo, se puede visualizar que habrá una abundante nubosidad en la mayor parte del territorio nacional. Incluso el radar meteorológico visualiza precipitaciones en gran parte del territorio nublado. Y en este marco, el territorio santafesino no es la excepción y ya se han registrado algunas precipitaciones aisladas durante este viernes. En su mayoría fueron de intensidad débil, tal como sucedió ayer en nuestra ciudad. De todos modos, se detectan algunos chaparrones que pueden llegar a ser más intensos y algunas descargas eléctricas en diferentes puntos.

No obstante, esta situación se extendería hasta el lunes por la tarde, según los principales modelos de previsión. Las cifras de los acumulados previstos no han cambiado, ubicándose entre 20 y 70mm en general, pero en forma puntual se podrán superar ampliamente los 120mm. Luego de esto, desde el martes, tendríamos varios días de buen tiempo en la región debido a que el viento del sudoeste (el querido “viento Pampero”) dejará condiciones estables y con mayores amplitudes térmicas diarias para el resto de la semana. Hacia el próximo fin de semana nuevamente podríamos tener un período de inestabilidad, que veremos cómo evoluciona en el transcurso de la nueva semana.