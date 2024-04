José Costamagna, pole provisoria en Concordia

Un excelente sábado cerró el piloto susanense José Luis Costamagna (VW Up) en el autódromo "Ciudad de Concordia", al conseguir la pole provisoria en la Clase 2 del Turismo Pista.

La categoría está disputando la tercera fecha de su temporada y Costamagna tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la actividad, al ubicarse tercero en los entrenamientos, posición que mejoró en la tanda clasificatoria, marcando una importante diferencia sobre sus escoltas, Joaquín Melo y Francisco Calo.

Mientras tanto, en su reaparición -tras su ausencia en La Plata- se ubicó en el 21° lugar el rafaelino Ricardo Saracco (Way), entre los 47 pilotos inscriptos en la división intermedia.

Primera clasificación: 1° José Luis Costamagna (VW Up), en 1m59s285, a un promedio de 141,845 Km/h; 2° Joaquín Melo (Ford Ka) a 429 milésimas; 3° Francisco Calo (VW Up) a 869; 4° Franco Nazzi (VW Up) a 1s010; 5° Alan Buchholz (VW Up) a 1s165; 6° Lucas Bayala (VW Up) a 1s241; 7° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 1s324; 8° Fernando Iglesias (Chevrolet Corsa) a 1s363; 9° Pablo Vázquez (Ford Ka) a 1s816; 10° Facundo Ríos (VW Up) a 1s871... 21° Ricardo Saracco (Fiat Way) a 2s954



EL CRONOGRAMA

La actividad de la Clase 2 seguirá este sábado en los siguientes horarios: de 08:20 a 08:30, de 08:35 a 08:45 y de 08:50 a 09:00 clasificación 2; a las 11:10 primera serie (6 vueltas); a las 11:35 segunda serie (6 vueltas) y a las 12:00 tercera serie (6 vueltas).

La tercera final del campeonato se pondrá en marcha el domingo a las 11:15 (15 vueltas o 35 minutos).



ASÍ SE ORDENAN

Con dos fechas realizadas, estas son las principales ubicaciones: Fernando Iglesias 58 puntos; Joaquín Melo 57; Alan Buchholz 50; Pablo Vázquez 44; Agustín Martín 43; Franco Nazzi 42; Francisco Calo 41; José Luis Costamagna 35; Lucas Bayala 34; Gonzalo Alcaine 33… Ricardo Saracco 1.