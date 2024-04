Atlético inicia un nuevo ciclo en Resistencia

Con la expectativa de todo comienzo de una nueva etapa, Atlético de Rafaela visitará este sábado a Chaco For Ever en un partido correspondiente a la 11ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Gigante de la Avenida y será arbitrado por Lucas Cavallero.

El nuevo entrenador Ricardo Pancaldo tratará de cortar la serie de seis encuentros sin victorias en el certamen para la Crema, que además en sus últimas tres presentaciones no anotó goles. Un déficit que se fue profundizando con Ezequiel Medrán y que en la anterior presentación no pudieron revertir los interinos Juan Sabia y Franco Mendoza.

El DT santafesino trabajó en la semana para levantar anímica y futbolísticamente a un plantel que es consciente del mal momento, y que rápidamente debe reaccionar para no seguir comprometiéndose en los objetivos propuestos de pelear al menos en los puestos de Reducido.

A priori este primer desafío es propicio para el comienzo de esa recuperación. Ello si se tiene en cuenta que el elenco chaqueño (al que Pancaldo dirigió con buen suceso en la temporada pasada) atraviesa también un delicado presente deportivo, que le costó el puesto a Diego Osella y que tendrá el estreno de Raúl Valdez sentado en el banco. No obstante, durante este torneo a Atlético le ha costado demasiado enfrentar a rivales que estaban por debajo suyo en la tabla, como Dep. Morón y Brown de Adrogué, por citar dos ejemplos.



COLOMBO POR JAPPERT Y APUESTA POR LA EXPERIENCIA

Por lesión, habrá un cambio obligado en la defensa, dentro de los cinco que se introducen el todo el equipo. Para complicar aún más el panorama de lesiones que viene afectando este año al elenco celeste, el cuerpo médico confirmó que Kevin Kappert sufrió una ruptura fibrilar en el aductor de la pierna izquierda y que tendrá un tiempo estimado de recuperación de 21 a 28 días. Por tal motivo, su reemplazante ante los chaqueños será Rodrigo Colombo.

Por otra parte, Pancaldo movió las piezas del medio hacia adelante. Recuperado de la lesión vuelve Augusto Berrondo por el juvenil Alejo Macellari; Matías Fissore recupera la titularidad por Emiliano Agüero; Jonás Aguirre se moverá en la izquierda por Iván Bravo; en tanto que en el ataque el acompañante de Nazareno Funez será Lucas Albertengo, ingresando por su hermano Gino.

El plantel entrenó por la mañana en el estadio Monumental y luego del mediodía partió hacia la capital chaqueña.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: El Gigante de la Avenida.

Arbitro: Lucas Cavallero. Asistente 1: Pascual Fernández. Asistente 2: Martín Saccone. Cuarto árbitro: Mariano Agli.

Horario: 17.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Agustín Bellone o Maximiliano Romero, David Valdez, Milton Leyendeker y Mathias Silvera; Brian Nievas, Maximiliano Romero o Santiago Valenzuela y Daniel González; Gastón Novero, Genaro Rossi y Franco Perinciolo o Gonzalo Cañete. DT: Raúl Valdez.

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Franco Quiroz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Jonás Aguirre; Lucas Albertengo y Nazareno Funez. Sup: Ignacio Turnes, Joaquín Stizza, Nicolás Kozlovsky, Iván Bravo, Emiliano Agüero, Bautista Tomatis, Juan Galeano, Francesco Toldo, Patricio Vidal. DT: Ricardo Pancaldo.



DOMINGO 21 CON SAN TELMO

Ya está definido el día y horario para el partido de la duodécima fecha. Atlético enfrentará a San Telmo el domingo 21 de abril a las 17 en el Nuevo Monumental.

Sin inferiores: debido a las lluvias registradas en la víspera, fueron suspendidos los partidos de la segunda fecha de inferiores de AFA en que Atlético debía enfrentar a Chacarita.



GANÓ ESTUDIANTES

Este viernes se puso en marcha esta fecha con el triunfo como visitante de Estudiantes de Río Cuarto sobre Nueva Chicago por 1 a 0. El gol fue convertido por Valiente.