Inter Miami quiere aliviar sus penas

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, con el deseo de recuperarse tras la eliminación sufrida en la Liga de Campeones de la CONCACAF, visitará este sábado al Kansas City, en el marco de la octava fecha de la Major League Soccer (MLS) . El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, desde las 21.30 y contará con el arbitraje de Víctor Rivas. El cotejo será transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.

Las "Garzas" de Gerardo Martino, que marchan terceros en el grupo A de la MLS, viene de caer 3-1 con el Monterrey de México, el pasado miércoles, en el estadio BBVA por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El equipo del ex entrenador de la Selección argentina, que tuvo a Lionel Messi como titular, no pudo dar vuelta el 1-2 de la ida en Estados Unidos y quedó eliminado de la competición que le podía dar un cupo en el Mundial de Clubes de este año.

A pesar de este duro golpe que puso todos los focos de las críticas en el director técnico rosarino, el equipo del estado de Florida está teniendo un buen andar en la Zona A de la Major League Soccer en el que se encuentra tercero con 12 puntos en ocho partidos, a dos del New York Red Bulls que tiene un encuentro menos.