Colón visita al Deportivo Morón

Colón se presenta este sábado por la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Iván Delfino visitará a Deportivo Morón, desde las 21.10 hs, en el estadio Nuevo Francisco Urbano por el partido correspondiente a la fecha 11 del certamen. El encuentro entre el "Sabalero y el "Gallito" tendrá como árbitro principal a Juan Pafundi y será televisado en vivo por TyC Sports.

El rojinegro buscará volver a ganar después de la victoria 2-1 en la última fecha frente a Nueva Chicago en el Brigadier López, con goles de Paolo Goltz e Ignacio Lago. Por su parte, los de Morón vienen de igualar 1 a 1 en su visita a Almirante Brown.

El Sabalero formaría con Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Facundo Castet; Sebastián Prediger y Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Alexis Sabella e Ignacio Lago; y Braian Guille.

Por la Zona B también jugarán hoy: a las 15 Brown de Adrogué vs. Atlanta; a las 15.05 Temperley vs. Alte. Brown; a las 15.30 Almagro vs. Defensores Unidos; y 16 Gimnasia de Mendoza vs. Aldosivi.