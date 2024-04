"Miguel y Chino en banda": un show que promete tiempo de risas y disfrute

Tal como se anunció en este medio, los íconos del humor argentino, ex integrantes de Midachi, han puesto en marcha “Miguel y Chino en banda” un show humorístico musical junto a un gran elenco de artistas con el sello histórico que los caracteriza desde hace más de 40 años. Luego de una temporada exitosa en Villa Carlos Paz, donde han sido multipremiados, traen su apuesta a la ciudad en el marco de su gira nacional.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo jueves 18 de abril a las 21:00, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.

LA OPINIÓN buscó la palabra de Miguel del Sel, quien comentó algunos detalles del show y de esta nueva propuesta.

En principio, el actor se mostró muy contento de visitar la ciudad: "La semana que viene estamos en esa gran Rafaela muy preparados. Es el show que presentamos en Carlos Paz, donde ganamos ocho premios. Un show para toda la familia donde hay de todo: humor, baile, música, magia, imitaciones y banda en vivo (seis músicos) que le aportan algo distinto al show con pista.

Quizás una de las novedades más fuertes es el trabajo en dúo de los artistas, con la ausencia de Dady Brieva. Ante esto, del Sel comentó: "A Dady siempre se lo va a extrañar, pero en este caso está muy bien reemplazado con estos artistas extraordinarios. Idania Dowman es la mejor cantante de Panamá y los demás son nuestros y conocidos por todos".

“La Tota” es uno de los personajes más importantes del show. El personaje favorito de la televisión argentina y estrella de los videos más divertidos que hoy inundan las redes. Se pone en escena para hablar de su vida privada en un living sin precedentes. Junto a invitados exclusivos que recibirá la conductora, la Tota lleva adelante un sketch tan divertido como inolvidable. Con respecto a esto, sostuvo: "La Tota sigue estando porque es un clásico nuestro y provoca un estado de ánimo en su living que contagia y provoca la carcajada al instante ".

Claro que también le dará vida a sus históricos personajes como Mercedes Sosa y grandes momentos junto al Chino Volpato, que durante todo el espectáculo deberán encontrar el código ¿del nuevo humor? ¿o será que el de toda la vida aún sigue funcionando? LA OPINIÓN le consultó sobre la posibilidad de un cambio en el humor habitual debido a los cambios sociales actuales. Frente a esto, Miguel afirmó que "el humor no cambió mucho para nosotros; la gastada o la broma siempre es entre nosotros. El humor es la realidad exagerada, ¡que viva el humor!".

Por otra parte, Mauricio Jortack, el reconocido humorista, le da vida a diversos personajes como Charly García, la Locomotora Olivera y otras imitaciones excepcionales que harán viajar en el tiempo. El elenco también está conformado por Zaul Showman, mago, ventrílocuo y quien propone graciosísimas interacciones con el público, dignas de convertirse en grandes anécdotas para contar. Por último, pero no menos importante, el campeón nacional de hip hop Maxi Chavarría, qué luego de deslumbrar a los jurados de Got Talent Argentina, se suma a esta propuesta con un show coreográfico que dejará anonadados a todos los espectadores.

"El público de Rafaela se va a ir de la sala feliz y lleno de risas y buenos momentos, llenos de música y magia, con el corazón contento como diría Palito", concluyó Miguel.

La cita es, entonces, el próximo 18 de abril a las 21:00, en el Cine Belgrano. Las entradas de pueden adquirir en Faber Libros (Saavedra 52) u online por www.plateavip.com. ar.