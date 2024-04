ARB: empiezan a jugar los chicos

Este fin de semana se jugará la primera fecha de las Divisiones Formativas de la rama masculina de la Asociación Rafaelina, volviendo al formato tradicional de jugar todas las categorías competitivas en un día. No obstante, si las instituciones se ponen de acuerdo, se pueden desdoblar.

La actividad se desarrollará -de manera parcial- durante la jornada del sábado a partir de las 12.30 horas, con la siguiente programación: Atlético de Rafaela vs Racing LTC de San Cristóbal: 12.30 Categoría U15; 14.00 Categoría U13 y 16.00 Categoría U17; Independiente vs Peñarol 12.30 Categoría U15; 14.00 Categoría U13 y 16.00 Categoría U17; Libertad vs Unión 12.30 Categoría U15; 14.00 Categoría U21; 16.00 Categoría U13 y 18.00 Categoría U17.



DOS CATEGORIAS POR LOS REGIONALES

Las categorías U13 y U17 estarán debutando este domingo 14 de abril en la primera fase de los Regionales CAB Zona Norte 5, con varios equipos de la ARB siendo protagonistas.

En la división menor, Atlético y Ben Hur serán anfitriones de los grupos. Unión de Sunchales compartirá zona con la BH.

En U17 , Unión de Sunchales, Libertad de Sunchales y Atlético Pilar serán anfitriones. También debutan Ben Hur (juega en San Jorge) y Atlético (va a la Fortaleza del Bicho).