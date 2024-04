Sábado y domingo de hockey

Este sábado se disputará el encuentro pendiente de la tercera fecha del torneo Zona A Rafaela de Damas Mayores de la FOSH. En el sintético de CRAR, el equipo Verde recibirá a Libertad de San Francisco, buscando un triunfo que le permita mantener la punta.

Este partido fue postergado el fin de semana anterior por estar afectado el equipo cordobés con varios casos de dengue.

Los horarios de la programación: Sub 14 a las 12; Sub 12 a las 13.15; Reserva a las 14.15 y Primera a las 15.30.

Las posiciones están así: Sarmiento de Humboldt 7 puntos; CRAR (un partido menos) y 9 de Julio de Rafaela 6; Charabones 5; Sportivo Norte 3; Sp. Roca 2; 9 de Morteros 1 y Libertad (un partido menos) 0.



JUEGA LA B

El domingo se disputará en el sintético de CRAR la tercera fecha del Torneo Apertura Zona B Rafaela de Damas Mayores de la FOSH.

De acuerdo al cronograma publicado por la Federación están previstos ocho partidos, arrancando la actividad a las 9 de la mañana.

El detalle de la programación es el siguiente: A las 9: CRAR B vs. Juventud de Humboldt.A las 10.15: Huracán de La Criolla vs. Deportivo Ramona.A las 11.30: Ferrocarril de Vera vs. Las Pumas de Suardi.A las 12.45: Juventud de Humboldt vs. La Cañada.A las 14: Ferrocarril de Vera vs. Dep. Ramona.A las 15.15: Huracán de La Criolla vs. Libertad de Sunchales.A las 16.30: La Cañada vs. CRAR B.A las 17.45: Dep. Bella Italia vs. Libertad de Sunchales.