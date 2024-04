Le dijo "te cansaste de robarme", y lo asesinó

Un jubilado de 73 años acabó con la vida de un joven, presunto autor de varios robos en la ciudad de Salta, ejecutándolo de varios disparos en el pecho con su revólver, para luego entregarse a la Policía.

"Te cansaste de robarme", dijo el jubilado según la versión de los vecinos, que fueron testigos del suceso en calle Río Chicoana, en la parte Sureste de la capital salteña.

De acuerdo a lo relatado por testigos a medios locales, el hombre mayor esperó a que el joven, identificado como Sebastián "Dolver" Chaile, se acercara a él, para efectuarle varios disparos en la zona del pecho.



NO SE MOVIÓ

DEL LUGAR

Según lo informado por Crónica, "el abuelo no se fue nunca del lugar. Le pegó los tiros y se quedó ahí a un costadito esperando a que llegue la Policía", aclaró un vecino de la zona a la prensa local, asegurando que "entregó su arma y lo subieron al patrullero".



SE ESTABA

"RESCATANDO"

Otro de los vecinos sostuvo que "'Dolver' se estaba 'rescatando' (tratando de salir del mundo del delito y el consumo de drogas)", y que "no merecía que lo vengan a matar, y encima lo sorprendan por la espalda", para que luego sea derivado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde murió a los pocos minutos como consecuencia de las heridas mortales.