Rajon Rondo se retira del baloncesto profesional

El base, conocido por sus enormes manos y su excepcional visión de juego, se marcha siendo uno de los jugadores de culto de los últimos años del baloncesto estadounidense. Entre sus logros, haber logrado ganar anillos con los dos equipos más legendarios de la liga: los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers.





El final de su carrera

Rondo anunció su retirada en el podcast 'All the Smoke', compartiendo su deseo de pasar más tiempo con su familia y reflexionando sobre su carrera. "Quiero pasar tiempo con mis hijos. Ha sido un tiempo fantástico, aprecio la hermandad que he tenido con mis compañeros, vincularme y aprender con el paso de los años", expresó Rondo. La retirada de Rondo es el fin para un jugador cuyo nombre quedará siempre vinculado a los Boston Celtics y al equipo que conquistó el anillo en 2008.

Su trayectoria

Rajon Rondo comenzó su andadura en la mejor liga del mundo en el año 2006, al ser seleccionado en el puesto 21 del draft por los Phoenix Suns. Sin embargo, el equipo de Arizona decidió traspasarlo inmediatamente a los Boston Celtics, donde fue una de las piezas clave del equipo junto a Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen. Con ellos, logró su primer anillo en el año 2008, destacando por su capacidad para crecerse en los momentos finales, haciéndole fundamental para las apuestas para la final de la NBA en favor de los de Massachusetts.

Su habilidad no solo se limitaba al ataque, sino que Rondo también fue un excelente defensor. Sus manos de 24 centímetros y su envergadura de 2,06 metros, impropias de un base, le permitieron cerrar las líneas de pase y fue uno de los mejores jugadores robando el balón en su etapa en la liga. A lo largo de su carrera, participó cuatro veces en el All-Star, lideró la liga en asistencias en tres ocasiones y estuvo en el mejor quinteto ofensivo dos veces.





Sus equipos más allá de Boston

Ocho años y medio después de su debut, Rajon Rondo se despidió de los Boston Celtics, tras varias temporadas con un rendimiento más alejado de lo que se esperaba de él. Pasó por Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Los Ángeles Lakers (con quienes ganó el anillo en 2020), Atlanta Hawks, Los Ángeles Clippers y Cleveland Cavaliers, donde disputó su último encuentro en 2022.





Lo que deja tras de sí

La despedida de Rajon Rondo lo deja como el 15.º mejor asistente de la historia de la liga con 7.584 asistencia en toda su carrera. Su legado, sin embargo, queda más allá de las estadísticas. Pese a que Rondo lleva 10 años fuera de ‘sus’ Celtics, el jugador siempre será recordado como un ‘Green’ y por su excelente talento e imaginación. Además, se marcha con el honor de haber sido uno de los dos jugadores que ha triunfado con Lakers y Celtics junto a Clyde Lovellette.