Concejo: pese a las diferencias, se aprobaron con unanimidad los siete proyectos

Fue una sesión más bien tranquila, aunque no faltaron algunos pases de factura y comentarios irónicos entre los diferentes bloques como es de costumbre últimamente. Sin debate previo, se aprobó el proyecto de Ordenanza que refrenda el Decreto Nº 56.079 mediante el cual se ratificó el Convenio suscripto el 18 de enero de este año entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad, con el objeto de acordar un plan de pago en cuotas para la cancelación de las Contribuciones patronales previsionales correspondientes al período diciembre 2023. Al respecto, la concejal oficialista Alejandra Sagardoy expresó: “Con este proyecto, se acordó un plan de cuotas para pagar la deuda que tiene la Municipalidad y el Concejo con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia”. Se trata de una práctica administrativa que viene de la gestión anterior.

MINUTAS APROBADAS

Si bien obtuvo todos los votos positivos, la minuta de comunicación a través de la cual los concejales opositores solicitan al DEM informe, entre otras cosas, el plan de trabajo que está llevando adelante para prevenir la propagación del dengue ante la gran cantidad y gravedad de los casos presentados, acaparó gran parte de la sesión.

Comenzó el concejal Martín Racca, haciéndole al presidente del Concejo, Lisandro Mársico, una irónica alusión a su extensa intervención que hizo en la sesión pasada -en debate libre- en relación al tema seguridad: “Con respecto al dengue puedo hablar más de 35 minutos como usted lo hizo. En relación a esta patología, hace varias semanas que venimos instalando el tema, tratando de transmitir la información que creemos es la correcta. Se hizo un camino y claramente se puede mejorar, pero ‘hay que hacer’. La responsabilidad del Estado local es la promoción, la prevención y algo de atención. Pedimos con este proyecto estar enterados de qué se hizo y qué se va a hacer. Entendemos también que la situación que hoy se está atravesando es compleja y nuestro objetivo no es caerle al sistema sanitario porque sé de su buena voluntad. Hay poco por hacer en cuanto a esta enfermedad: ‘Seco y Limpio’ (haciendo alusión al slogan de la campaña anterior), trabajar en la difusión, y entender que la tarea es comunitaria. Nosotros en plena pandemia íbamos casa por casa educando a los vecinos, y yo no veo que eso esté sucediendo ahora. No es oportunismo político, solo quiero exponer que esto no termina este año. Estamos reclamando una política que se sostenga en el tiempo”.

Continuó María Paz Caruso, quien también aprovechó para manifestar su postura ante la larga participación del presidente del Concejo en la sesión anterior cuando se trató el proyecto sobre el retiro de los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT), como así también sus modos utilizados. Luego hizo un relato de todas las acciones que ante este flagelo fueron llevadas a cabo en la gestión anterior. “No son para traer el pasado, sino que son ejemplos y cuestiones que también dejamos sentados en la Mesa de Transición con un expediente. La concientización se debe sostener y los resultados tal vez se vean a largo plazo, pero es importante que el Estado local muestre qué se está haciendo en cuanto a prevención. Es necesario que la gente sepa cómo se puede contraer dengue, como se puede prevenir, cual es el mosquito que lo transmite. Esto es clave para lograr la promoción comunitaria”.

Luego de que también se expresen los concejales opositores Valeria Soltermam y Juan Senn, el debate concluyó con la palabra de Sagardoy en defensa del accionar oficialista en estos pocos meses de gestión. “La prevención, como lo dijo incluso la oposición, se hace en invierno señor presidente; se tendría que haber comenzado el año pasado. Reconocemos que falta mucho por hacer, que nos agarró un brote, y también que muchos profesionales tienen diferentes opiniones. Hoy es importante que esté trabajando todo un equipo y que va a venir a informar al Concejo sobre todo lo que se está haciendo respecto al dengue. Valoro mucho la palabra del Dr. Racca, pero decir que no se hace nada, no es así. A cuatro meses de haber asumido con un brote que ya había comenzado el año pasado, hay que reconocer que cada uno tuvo su parte que no llevó adelante. Falta mucho, es verdad, pero estamos llevando los reclamos tratando de que se solucionen a la brevedad. Yo no comparto todo lo que dice la oposición con respecto a lo que el Ejecutivo está haciendo. Los informes van a llegar y ahí vamos a debatir si se está haciendo bien o se está haciendo mal”, expresó Sagardoy para frenar el impulso opositor y coparticipar responsabilidades.

Por otro lado, se aprobó la minuta a través de la cual el bloque opositor solicita al Ejecutivo que acondicione el Punto Sano ubicado en las inmediaciones de la ciclovía de Estanislao del Campo. En sus fundamentos se lee: “Actualmente, se observa un deterioro ostensible con partes rotas y desplazadas en el lugar, aparatos desgastados y falta de señalización indicativa sobre qué ejercicio puede hacerse con cada dispositivo. Al contar con aparatos dañados, el espacio no cumple su función, tornándose inútil para cumplir con la finalidad para la que fue creado”. Lo defendió el concejal Senn al señalar que “muchos vecinos vienen reclamando que el lugar no está en condiciones, producto del desgaste o mal uso de algunos elementos; el pedido concreto es que el Ejecutivo pueda hacerles un tratamiento acondicionándolos, sabiendo que ese Punto Sano es un sector de la ciudad donde muchísimos deportistas se acercan”.

También se aprobó la minuta a través de la cual los concejales de la oposición solicitan al Ejecutivo que informe sobre la situación actual del trámite de la donación que la firma "A y M Económicas S.A." realizó en el 2018 de dos fracciones de terreno de su propiedad - ubicadas en parte de la Concesión 361-362- y que fue destinada al emplazamiento de un Complejo Educativo Multinivel en el barrio El Bosque. Además, piden información sobre las cuestiones administrativas de tal donación, y si desde el Ministerio de Educación y/o Ministerio de Obras Públicas y Vivienda se ha avanzado con el desarrollo del proyecto técnico de la mencionada obra. Se refirió al tema la concejal Caruso diciendo: “Consideramos el crecimiento que está teniendo nuestra ciudad y en particular el sector Sur. Pensar en poder avanzar en el proyecto y que tal vez la Provincia ya lo pueda considerar para que esté en el presupuesto del año que viene, sería clave. Hay muchas familias jóvenes en ese sector, e implicaría cercanía y mayor seguridad. Por otro lado, la obra pública trae empleo y creo que es importante contar con proyectos de esta magnitud para la ciudad”. Además, agregó que es rol de ellos como concejales, estar al tanto de estas cuestiones administrativas e impulsarlas para que la obra pueda ser una realidad en el presupuesto del próximo año.

Por otra parte, los ediles acompañaron con su voto el pedido hacia al Ejecutivo de la copia del informe "Cooperativas Complejo Ambiental" que fuera recientemente presentado al intendente, Leonardo Viotti, y demás funcionarios del gabinete municipal en las instalaciones del Complejo Viejo Mercado a fines del mes pasado. “El mismo aborda una temática de gran interés para la ciudadanía en general, sabiendo el ejemplo que representa nuestra ciudad a nivel nacional en lo que respecta a la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos. Consideramos de suma importancia poder interiorizarnos sobre la situación actual de los mismos”, sostiene en los fundamentos. Paz Caruso defendió las cooperativas al expresar que “el acompañamiento que siempre les ha dado el Municipio ha sido clave en su crecimiento, por lo que seguramente esa información nos ayude también como Concejo”. En representación del bloque oficial, Sagardoy le contestó a la concejal: “En una semana, el Ejecutivo va a presentar ese informe acá, en el Concejo, así que vamos a contar con toda la información de primera mano”.

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

Del partido Unidos para Cambiar Santa Fe, se aprobó un interesante proyecto impulsado por la concejal y arquitecta Carla Boidi, a través del cual solicita a la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe, disponga el uso para eventos privados de carácter masivo del gimnasio del Centro de Educación Física (CEF) N° 53 de la ciudad de Rafaela, ubicado en el predio lindante al Parque Balneario Municipal.

En su Considerando la iniciativa plantea, entre otros motivos, que dicho gimnasio cuenta con una superficie cubierta de casi 2000 m2, lo que resulta fundamental para eventos de gran convocatoria, que es fundamental refuncionalizar el espacio, y que los fondos recaudados se pueden destinar al mantenimiento del lugar. Al fundamentarlo, la edil manifestó: “Puntualmente se solicita que se reactiven allí las actividades de eventos masivos, puntualmente por las características que tiene el edificio que tiene capacidad suficiente para generar este tipo de fiestas que en algún momento se han hecho”.

Asimismo, se aprobó el proyecto de Resolución vinculado al recorte presupuestario del gobierno nacional hacia las universidades nacionales, y que, por ende, afecta tanto a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela como a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). En su Artículo 1° se solicita al Gobierno “disponga una inmediata actualización a partir de un ajuste por inflación de todas las partidas presupuestarias previstas en la prórroga del presupuesto 2023 destinadas a las Universidades Nacionales y que se vinculan con el salario de su personal docente y no docente”.

De manera contundente, la concejal Soltermam manifestó que “el gobierno nacional está sometiendo a las universidades nacionales a un brutal desfinanciamiento”. Y continuó: “Les asignó para este ciclo lectivo 2024 el mismo presupuesto general que el del año 2023; el mismo monto, cuando la inflación interanual fue del 254% entre enero del pasado año y este. ¿Se imaginan ustedes administrar una universidad con menos de la mitad del presupuesto necesario? Sin actualizaciones de sueldos para los docentes y personal no docente, y con boletas de luz que triplicaron su valor”. Además, informó que, ante esta situación, hay universidades que han decidido arancelar carreras que han sido históricas, esto también en nuestra ciudad. “Hoy los alumnos están pagando por estudiar en universidades nacionales”, expresó sumando también la obstaculización del acceso a becas. Para finalizar, dijo que “todo lo expuesto, trae aparejado un gravísimo desequilibrio en las cuentas de las casas de altos estudios, que lisa y llanamente las ubica de cara a una crisis pocas veces vista. “Estudiar no tiene que ser un privilegio para pocos, es un derecho y el Estado debe garantizarlo”, aseveró.

La concejal Mabel Fossatti respaldó esta posición al afirmar que “con todos los recortes no solamente se están afectando las carreras de grado, sino también las actividades de extensión universitaria”. Y Racca arremetió una vez más contra el Estado nacional denunciando que “no te cuida, no te educa”. “Si no vamos a invertir en educación, ¿en qué vamos a invertir? El Estado nacional no te quiere, viene a romper con todo lo comunitario. Lo advertí. Habrá que seguir luchando. No bajemos los brazos”, subrayó.