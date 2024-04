Un viernes de clásicos en el básquet de la Rafaelina

Nuevamente de forma desdoblada se disputará este fin de semana la segunda fecha del torneo Oficial "Jorge Cagliero" de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El comienzo de la programación será este viernes con dos encuentros, mientras que el domingo se disputarán los restantes.

La propuesta es más que interesante para la apertura. Serán dos encuentros entre tradicionales rivales en nuestra ciudad, con los duelos entre Atlético y 9 de Julio, y Quilmes ante Peñarol.

Respecto al enfrentamiento en el Lucio Casarín, en la jornada inicial fue victoria en casa de la Crema ante Sportivo Ben Hur por 66 a 64, mientras que los julienses cayeron en condición de visitante ante Racing de San Cristóbal por 80 a 61.

En el otro duelo previsto en el Elías David, Quilmes llega ganador tras superar a Independiente por 70 a 66, mientras que Peñarol hará su estreno porque tuvo fecha libre en la apertura.

Este es el programa de encuentros:

VIERNES 12

Atlético vs. 9 de Julio: a las 21.30 horas en el estadio “Arq. Lucio Casarín”.

Argentino Quilmes vs Peñarol: alas 21.30 horas en el estadio “Elías David”.

DOMINGO 14

Racing LTC vs Libertad: a las 20.30 horas en el estadio “Amancio Fuentes” de San Cristóbal.

Independiente vs Sportivo Ben Hur: a las 20.30 horas en el estadio “Carlos Colucci”. Libre: Unión de Sunchales.

Posiciones: Racing LTC, Libertad, Quilmes y Atlético 2 pts; Ben Hur, Independiente, Unión y 9 de Julio 1 y Peñarol 0.

TORNEO FEMENINO

Este viernes a las 21.30 jugarán por la segunda fecha, Libertad vs. Racing en el Hogar de los Tigres; en el Polideportivo «Pasión Roja» de Ataliva, el local Independiente vs. San Lorenzo de Tostado; y en el «17 de Junio» de Rafaela, Ben Hur vs. Unión de Sunchales.