Quilmes recibe a 9 de Julio y Sportivo Norte va a Sunchales

Este jueves se abre la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos. En barrio Italia, Argentino Quilmes recibirá en el estadio Agustín Giuliani a 9 de Julio. El encuentro comenzará a las 22.15 y será arbitrado por Silvio Ruiz.

En el otro encuentro de hoy, Sportivo Norte se presentará en Sunchales ante Unión, desde las 22.00hs y con Ariel Gorlino como árbitro principal.



El programa completo es el siguiente:



Jueves 11/04



21.15hs Quilmes vs 9 de Julio

22.00hs Unión vs Sportivo Norte



Viernes 12/04



21.30hs Peñarol vs. Atlético de Rafaela

22.00hs Atlético María Juana vs Ferrocarril del Estado



Domingo 14/04



12.00hs Atlético Juventud vs Deportivo Tacural

16.30hs Argentino de Vila vs Florida de Clucellas

16.30hs Brown de San Vicente vs Deportivo Libertad

20.00hs Deportivo Ramona vs Deportivo Aldao



Lunes 15/04



22.00hs Ben Hur vs Atlético Esmeralda