Volver a las bases, recuperar la confianza y encontrar el equilibrio

Nuevo ciclo en marcha en Atlético de Rafaela. Ricardo Pancaldo llegó para reemplazar a Ezequiel Medrán en la conducción técnica y para sacar adelante a un equipo que no para de caer en la temporada 2024 de la Primera Nacional. Y con el ‘golpe de timón’ que pegó la dirigencia se busca enderezar el rumbo.



El flamante DT no ocultó sus ganas de llegar a la “Crema” y si bien no tendrá una tarea sencilla, confía en el plantel, donde encuentra ‘potencial’ y reconoce que ‘estamos atravesando un bajón futbolístico, de confianza’. Y para salir de la mala, Pancaldo considera que debe tener un equipo equilibrado.



Lo que se llama equilibrio es una necesidad que nació con el mismo comienzo del fútbol. Lo marcan dos premisas básicas: “Cuando tenemos la pelota el objetivo debe ser el arco rival y llevarla con sucesivos pases en la búsqueda del gol”. La otra regla, parece más sencilla: “Cuando el rival se apodera del balón el objetivo es tratar de quitársela lo más pronto posible en el lugar del campo de juego que sea”. Así, el equilibrio se lograría cumpliendo con esas dos obligaciones. Atacar pasándose la pelota y presionar luchando para sacársela al adversario. Juego y lucha es la síntesis del planteo y es también el desvelo de técnicos y jugadores: la búsqueda de un equipo con equilibrio; es síntesis, que trabaje bien en las dos facetas. Todo elenco equilibrado necesita jugadores que también lo sean individualmente. Que intervengan en la recuperación y sepan jugar. Después, habrá variantes, diferentes formas de llevarlo a cabo. Algunos contragolpean, otros presionan en campo rival; y algún otro invento táctico que suele aparecer. Pero ningún sistema puede confundir los conceptos: orden es una cosa, equilibrio es otra. El orden es posicional, el equilibrio es funcional.

Y para ello, Pancaldo y compañía, trabajan en la búsqueda del mejor equipo para visitar el sábado a Chaco For Ever por la fecha 11 de la Primera Nacional. Orden y experiencia parecen ser las principales premisas para el primer paso. Con el correr de los días y los partidos, el flamante entrenador irá encontrando sus mejores opciones para tratar de cumplir con el objetivo que tiene el elenco de barrio Alberdi: pelear por el ascenso.



PRIMERA PRUEBA



En la jornada de ayer el plantel albiceleste trabajó en el predio Tito Bartomioli y allí Pancaldo probó un equipo de cara al cotejo del próximo sábado ante For Ever.

La buena noticia tiene que ver con el regreso a los entrenamientos de Augusto Berrondo (distensión de ligamento) y el pibe Nicolás Varela (rotura de ligamentos), quienes estaban en recuperación de diferentes lesiones.



¿El primer equipo? Un 4-4-2 con: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Jonás Aguirre; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez.



Este jueves la Crema llevará a cabo un nuevo entrenamiento y será a puertas cerradas. Allí Pancaldo dispondrá de minutos de fútbol y seguramente pare el equipo para su debut como entrenador del elenco albiceleste.