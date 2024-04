Paritaria docente: este jueves se conocerá si los gremios aceptan o no la nueva oferta

Los gremios docentes de la provincia de Santa Fe, en este caso AMSAFE y Sadop, definen este jueves si finalmente aceptan o vuelven a rechazar la última oferta salarial que le hizo el gobierno en la última reunión paritaria del pasado lunes. En este marco, el resultado se conocerá hoy, en la asamblea provincial que arrancará a las 9 en la sede gremial de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Rivadavia 3279), tras la votación en las escuelas públicas que se llevó adelante durante toda la jornada de este miércoles. En el caso de los docentes privados, los delegados del Sadop iban a debatir en los colegios y solamente restaba por definirse el día y hora de las reuniones en Santa Fe y Rosario.

Cabe señalar que como es habitual, en el caso de AMSAFE, la modalidad de definición es con votación en las escuelas en base a las mociones surgidas de las asambleas departamentales que se fueron haciendo durante el martes.

Pero el dato curioso, llamativo o de color es que a diferencia de lo que ocurrió en las dos ocasiones anteriores, esta vez en todas las seccionales del gremio (que son 19) hay mociones por la aceptación. Esto marca una diferencia con relación a las dos votaciones anteriores, en las cuales en la mayoría de los departamentos no había opción a favor del aumento, con lo cuál también aumenta la expectativa y la esperanza de que los maestros se inclinen por la aceptación para ponerle fin al plan de lucha y a un conflicto que tiene más de 3 meses de duración.

Hay que recordar que en la ciudad de Santa Fe, la Casa Gris puso sobre la mesa su tercera oferta salarial, que consta de un incremento del 18% sobre el sueldo de diciembre, a cobrar por planilla complementaria este mes.



¿QUÉ SE VOTA EN LAS DELEGACIONES?

Dentro de la seccional AMSAFE Castellanos, y a diferencia de las anteriores, los docentes definieron en la asamblea de este martes dos mociones acerca de qué respuesta asumir respecto de la nueva propuesta salarial, una de aceptación y sin paros y otra del rechazo con más medias de fuerza.

La Moción 1 consiste en percibir el 18%, declarando lo insuficiente, exigir la convocatoria a la paritaria el 18/04, recomposición salarial acorde a la inflación, saldar deuda 2023, seguir discutiendo condiciones de trabajo y permanecer en estado de alerta y movilización.

Mientras que la Moción 2 tiene que ver con rechazar la oferta con un paro de 24 hs y de 48 hs para los días 12, 16 y 17 de abril.

Por su parte, en el departamento La Capital surgieron cuatro mociones por "aceptar" la propuesta de aumento, y sólo dos por el rechazo y más paros. Las mociones son: 1) percibir y aceptar declarándolo "insuficiente"; 2) rechazar con paros de 24 y 48 horas; 3) rechazar con paro indeterminado; 4) aceptar y tomar compromiso de nueva paritaria el 18 de abril; 5) aceptar declarando insuficiente; 6) aceptar y observar incumplimiento estricto de cada punto del acta paritaria.

En tanto, en Rosario se definieron cuatro mociones: tres por el rechazo y con distintos tipos de medidas de fuerza; y una que propone "cobrar el aumento en disconformidad por insuficiente y declararnos en estado de alerta y movilización". Si bien no dice expresamente "aceptar", es la opción del departamento que se manifiesta como una "moción estratégica".

En este caso, la moción 1 rechaza la oferta oficial y propone un paro de 24 horas para el viernes 12 de abril y de 48 horas los días 16 y 17 de abril, con una movilización a Casa de Gobierno en Santa Fe el 16. La moción 2 propone “cobrar el aumento en disconformidad", al considerarlo "insuficiente". También se declara "en estado de alerta y movilización” y pide la convocatoria a una nueva paritaria en abril, "para discutir un nuevo aumento acorde a la inflación". La moción 3 rechaza el ofrecimiento y pide "un plan de lucha regional por tiempo indeterminado", junto a otras organizaciones sindicales. Y la moción 4 impulsa “rechazar el chantaje del gobierno” e insta a “paro activo por tiempo indeterminado desde el viernes 12 de abril”.



¿QUÉ DICE SADOP?

“Entendemos que del 9% ofrecido anteriormente a este 18% hay un avance pero deja de lado la deuda que aún mantiene la provincia con las y los docentes y tampoco contempla lo perdido por la quita del FONID lo que demuestra que no es la recomposición salarial que esperábamos y que creemos necesaria para nuestro sector”, dijo Pedro Bayúgar, representante de Sadop, el gremio que nuclea a los docentes privados santafesinos, sobre la propuesta de la provincia.



ESTRATEGIA

Al salir de la reunión paritaria de este lunes, los gremialistas hablaron de "estrategia" con relación a cómo continuar en la relación con el Gobierno, que propone realizar discusiones salariales cada mes e incluso ya puso fecha de una nueva reunión para el 18 de abril. "Es una propuesta que toma alguno de los puntos que nosotros veníamos planteando, pero que también está claro que no da cuenta de una solución definitiva al problema salarial tan acuciante que estamos atravesando", dijo Rodrigo Alonso, de AMSAFE. Y propuso: "Estoy convencido que la discusión en las asambleas, en las escuelas, van a tener que ver con la estrategia. La discusión va a ser si esta propuesta se percibe para incrementar nuestros haberes y en 10 días volver a discutir, o si es rechazada y se define la continuidad del plan de lucha". Bayúgar sostuvo que "no es que el 18% nos satisfaga, sino que lo entendemos como una oferta a considerar ante la necesidad imperiosa de dar respuesta a los reclamos que todos los días tienen los compañeros por los incrementos de precios; para luego definir cuál es la estrategia que tomamos para seguir discutiendo".



PULLARO, OPTIMISTA

Por último, y con respecto a este nuevo ofrecimiento que le realizó a los docentes el gobierno provincial y ante este panorama, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostró optimista y consideró que “nos van a escuchar, los chicos van a volver a la escuela y vamos a trabajar muchísimo porque es en el lugar que tienen que estar”. “Los docentes entendieron que lo correcto en este último aumento, más allá del 36% que pagamos en enero y febrero, tenía que ser un 18% porque ellos no mostraron las diferencias entre las jerarquías más bajas y las más altas”, dijo y continuó: “Estamos haciendo un esfuerzo inmenso para llegar a esta propuesta salarial, que es la mejor que podemos hacer”. “Soy muy optimista y creo que los docentes nos van a escuchar, los chicos van a volver a la escuela y vamos a trabajar muchísimo porque es en el lugar que tienen que estar”, sostuvo el mandatario.