Balearon dos frigoríficos y apareció otro muerto en Rosario

ROSARIO, 11 (NA). - Dos frigoríficos fueron baleados en la zona sur de la ciudad de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez en un nuevo ataque a la industria de la carne y, según la información preliminar, en los dos incidentes en los frigoríficos los agresores dejaron notas con amenazas y mensajes intimidatorios.

Según informó La Capital, las primeras informaciones señalan que una de las balaceras tuvo como blanco el portón de acceso del frigorífico Mattievich, ubicado en Pasaje Medina al 1400, de Villa Gobernador Gálvez.

En tanto, unos minutos después, hubo otra denuncia por un ataque a tiros contra las instalaciones del frigorífico Coto, situado en Lamadrid al 300 Bis, en la zona sur de Rosario y en ambos lugares, la Policía incautó material balístico y notas con mensajes que dejaron los autores.

Los dos hechos sucedieron casi 48 horas después del ataque incendiario contra un camión que estaba a punto de ingresar al frigorífico Swift de Villa Gobernador Gálvez, mientras que la saga de hechos violentos contra la industria de la carne tuvo su primer capítulo el miércoles de la semana pasada, con el Sindicato como blanco.

Dos hombres en moto llegaron hasta la sede gremial ubicada en la avenida Fausta al 5900, rociaron con combustible el frente y prendieron fuego, tras lo cual efectuaron varios disparos contra la fachada y, en forma casi simultánea a este hecho, dos motos fueron incendiadas en la zona del bicicletero del frigorífico Paladini.



OTRO MUERTO

Por otra parte, la Policía investiga la muerte de un hombre de 29 años cuyo cuerpo fue encontrado en un estacionamiento situado a unos 200 metros de su casa, tres días después de haber desaparecido, en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

El cadáver que fue identificado con el nombre de Franco, fue hallado alrededor de las 7:30 en un terreno en el que dejan sus autos empleados de la distribuidora de galletitas Tyna, situada en Jauretche al 6900, a pocos metros de la intersección de Circunvalación y Presidente Perón. Al lugar acudieron familiares del joven y lograron identificarlo.

Según dijo en conferencia de prensa el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, por el momento no se habían determinado las causas del deceso y sólo se encontraron rastros de sangre en sus labios.

El hombre tenía consigo su billetera, cigarrillos y otros objetos personales, detalló el instructor judicial; y además precisó que "tenía unas 24 horas fallecido" y que "no hay signos de que el cuerpo haya sido arrastrado" desde otro lugar.

Además, el fiscal sostuvo que "los familiares refieren que era una persona sin vínculos con personas violentas, que tenía un trabajo temporario". "Según nos explicó la mamá del joven, había salido el domingo aparentemente a hacer algunos mandados y no tuvieron más informaciones desde entonces. Vivía a unos 200 metros de este lugar", comentó Spelta.