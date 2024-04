Rekers designado para 9 de Julio y Las Parejas

9 de Julio recibirá el domingo a las 17 a Sportivo Las Parejas en su aspiración de volver al triunfo en el Federal A. El enfrentamiento, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 3, se jugará en el estadio "Germán Soltermam" con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers. Los asistentes serán Matías Balmaceda, de Río Tercero, y Robertino Rosas, de Esperanza. En tanto, el cuarto árbitro será Agustín Vegetti (Santa Fe).

Cabe mencionar que Rekers, en la primera fecha del torneo, quedó en el ojo de la tormenta por un penal insólito cobrado a favor de Sarmiento de La Banda ante Boca Unidos. En el equipo rafaelino es un árbitro con buenos recuerdos, ya que dirigió el partido por el ascenso el año pasado en Santiago del Estero, ante Camioneros Argentinos de Salta.

El elenco dirigido por Maximiliano Barbero viene de caer en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo por 2 a 0, mientras que Sportivo Las Parejas quedó libre en la jornada pasada, y en las dos anteriores no pudo sumar puntos.



RESTO DE LA FECHA

Domingo a las 15.30 DEPRO vs. Defensores de Villa Ramallo (Joaquìn Gil); a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig (Marcos Liuzzi) y El Linqueño vs. Sp. Belgrano (Enzo Silvestre).



BENITEZ EN UNIÓN Y BOCA UNIDOS

El domingo también jugará Unión de Sunchales, por la cuarta fecha de la Zona 4. El Bicho Verde será anfitrión de Boca Unidos de Corrientes a partir de las 17, con el arbitraje del salteño Gustavo Benites. Los asistentes serán: Luciano Díaz (Salta) y Augusto Walter (Jujuy), mientras que como cuarto árbitro estará Diego Ocampo (Salta).

Por este grupo también jugarán: a las 15 Crucero del Norte vs. Sarmiento de La Banda (César Ceballos); 16.30 Sol de América de Formosa vs. Central Norte de Salta (Matías Billone Carpio) y 19.30 Juventud Antoniana de Salta vs. San Martín de Formosa (José Díaz).