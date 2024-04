Mondino busca reactivar la ordenanza que propone crear el Museo del Deporte

Como ex atleta, el concejal Ceferino Mondino está decidido a "activar" la creación del Museo Municipal del Deporte tal como lo propone una antigua ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Rafaela en 1993, que nunca pudo cristalizarse.

El Municipio "efectuará las gestiones necesarias y conducentes ante periodistas deportivos, instituciones deportivas, entes representativos, deportistas y personalidades, a los efectos de formar una Comisión Especial Promotora Ad-honorem junto a representantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Municipal", establece el artículo dos de la ordenanza del 5 de agosto de 1993, que lleva la firma del presidente de entonces, Waldo Suárez, y de la secretaria, Lilian Landa.

"Tenía esta inquietud del Museo. No sabía que existía esta ordenanza, me avisaron y entonces la busqué y la encontré. A pesar de que tiene ¡más de 30 años! su redacción es actual y por eso junto a todos los integrantes del bloque vamos a tratar de que se active, de que se avance con la creación del Museo del Deporte de Rafaela", sostuvo Mondino en una visita a LA OPINIÓN. "Estoy convencido de que el Museo del Deporte puede revitalizar el deporte porque visibiliza historias, épicas en muchos casos, de instituciones, dirigentes visionarios y fundamentalmente deportistas y ex deportistas. No podemos desperdiciar la experiencia, los conocimientos y los contactos de muchos protagonistas del deporte... el Museo puede ser un espacio de encuentro de distintas generaciones, los que dejaron una huella y los que recién comienzan", justificó.

Registrada bajo el N° 2.633, la ordenanza establece en su artículo tres que "la Comisión Especial Promotora del Museo Municipal del Deporte tendrá a su cargo definir los delineamientos para su organización y funcionamiento, como así la obtención de los recursos necesarios a los efectos de su funcionamiento y a los fines que fue creada".

Asimismo, en el artículo cuatro, consigna que la Comisión Especial Promotora "tendrá a su cargo efectuar las gestiones pertinentes para la prestación o arrendamiento de un local que reúna las condiciones exigidas y acorde a las circunstancias, para el ordenamiento y exposición de los documentos, elementos y efectos que formen el material del Museo Municipal del Deporte de la ciudad de Rafaela, como asimismo solicitar en donación o adquirir los mismos, de acuerdo a los recursos obtenidos y que se ajusten al espíritu de esta ordenanza".

Mondino consideró que "el Museo del Deporte puede ser una iniciativa importante en la generación de eventos con impacto turístico, y a su vez quizás puede aportar en la creación de empleo". Consultado sobre el lugar para la sede de este nuevo organismo municipal, admitió que "no hay un lugar puntual, eso deberá salir del debate de distintos actores, todos pueden aportar, quizás el Complejo Cultural del Viejo Mercado pueda ser un espacio adecuado, pero hay que evaluar las opciones".

El concejal del PRO realizó una ronda de consultas con periodistas, ex deportistas y dirigentes de clubes, que se mostraron entusiasmados con la idea. Incluso le anticipó el proyecto al intendente, Leonardo Viotti, que inicialmente le dio luz verde.

En los considerandos, el proyecto de 1993 fundamentaba la propuesta al sostener que "la ciudad de Rafaela cuenta con un prominente y fructífero historial deportivo, que ha tenido trascendencia y relevancia a nivel local, provincial, nacional e internacional, por los lauros conseguidos". Agrega que "deportistas rafaelinos se han destacado en casi todas las disciplinas, siendo extenso enumerar los que con su constancia, esfuerzo, perseverancia y abnegación, han conseguido logros importantes que además de la satisfacción particular, son motivo de orgullo para nuestra ciudad".

"La historia de los diferentes deportistas rafaelinos, debe ser rescatada y documentada, para que con el tiempo no se diluya o quede en el olvido o simplemente en la memoria y el recuerdo de quienes hayan vivido la trayectoria de ese momento", subraya la iniciativa. "El arte y la virtud puesta de manifiesto en la actividad deportiva, necesariamente debemos fijar en un sitio concreto, sirviendo de esta forma como ejemplo palpable para futuros emprendedores del noble camino del deporte, y como constancia misma del quehacer de cualquier individuo", amplía.

La antigua ordenanza incluso vincula la creación del Museo con la Fiesta del Deporte que coordina el Municipio cada fin de año. "Teniendo en cuenta que el Concejo Municipal ha sancionado oportunamente una norma legal con el objeto de premiar a los mejores deportistas tanto amateur como profesional a los efectos de incentivar el esfuerzo, responsabilidad, condiciones morales, cualidades y situaciones personales que llevan a una mayor valorización de la actividad desarrollada, es un deber y objetivo indelegable de este Cuerpo seguir bregando por el espíritu deportivo".

Y finaliza al resaltar que "la creación de un Museo Municipal del Deporte es preservar la historia misma de la ciudad, es una manera de mantener vivo el recuerdo de hombres y sucesos trascendentales relacionados con el deporte de Rafaela".