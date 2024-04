Santa Fe despidió al crítico teatral Roberto Schneider

Roberto fue una figura fundamental del periodismo cultural, local y nacional, de las últimas cuatro décadas. Un profesional enamorado de su ciudad, que dedicó toda su carrera a defender, divulgar y expandir las artes escénicas en Santa Fe y sus alrededores. Fue Profesor de Letras, egresado de la Universidad Nacional del Litoral; Presidente y Vicepresidente del Círculo de Críticos de las Artes Escénicas de la Argentina (Critea); Coautor, junto a Elsa Ghio en 1991, de la “Historia del Teatro Santafesino” (editado por la Universidad Nacional del Litoral); compilador, junto a Jorge Ricci en 2016, del “Libro sobre Nueva dramaturgia Santafesina” (editado por la Universidad Nacional del Litoral); fue profesor titular de la Cátedra Investigación del Hecho Teatral en la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe; coordinador del centro de Documentación Teatral del Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe; fue además creador del Premio Máscara otorgado por la Municipalidad de Santa Fe desde hace 24 años, y Prosecretario de Redacción del Diario El Litoral durante 35 años.

Fue también el conductor del histórico ciclo televisivo “La cuarta pared”, una experiencia inédita de periodismo cultural en nuestro país, y conductor y productor del espacio radial “La fila 10”, los lunes por la noche en LT10. En los últimos meses, había comenzado a conducir una serie de entrevistas que se emitían a través del canal de YouTube de la revista Toda Santa Fe.

Fue invitado, además, a presidir como jurado en reconocidos espacios como el Festival Latinoamericano de Córdoba (hoy del Mercosur), el Festival de Teatro de Rafaela (donde recientemente fue reconocido por su trayectoria), las Fiestas Nacionales de Teatro del Instituto Nacional del Teatro (INT), y en el Argentino de Artes Escénicas (Universidad Nacional del Litoral), entre varios otros encuentros nacionales.

En el año 2017, el Honorable Concejo Municipal declaró a Roberto Schneider Ciudadano Ilustre de Santa Fe por “su tarea incansable en defensa de la cultura de su ciudad“.



SU GRAN PASO POR RAFAELA

En nuestra ciudad, fue uno de los críticos teatrales que acompañó con pasión al Festival de Teatro de Rafaela, precisamente desde el año 2005. En la edición 2023, luego de algunos años de ausencia, logró viajar para encontrarse nuevamente con todos sus compañeros y, sobre todo, con el teatro que siempre disfrutó.

Durante las rondas de devoluciones que se hacen diariamente durante los días que dura este Festival, la Municipalidad de Rafaela le otorgó una distinción que es alegórica a su acompañamiento, trabajo dedicado y amorosidad con este evento cultural de significativa importancia para la ciudad. Sus palabras ante dicho reconocimiento fueron las siguientes: “Es cierto que vengo militando el Festival desde que inició; acompaño desde hace casi 40 años el teatro en Rafaela y en todas las localidades que puedo. Soy un loco por ver teatro, nuestro teatro… Y soy muy feliz en esta ciudad, siento que es cierto -como me dijeron al invitarme una vez más- que Rafaela es mi casa. Por eso esta sorpresa, este reconocimiento, me hace muy feliz, más de lo que se puedan imaginar. Les doy las gracias más enormes que puedan existir. De corazón, muchas gracias”.

El equipo del Festival de Teatro, ante la lamentable noticia, expuso en sus redes: "Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del periodista y crítico teatral Roberto Schneider, quien acompañó al Festival desde su primera edición y al teatro de nuestra ciudad desde siempre. Su compromiso y su pasión en la difusión de los artistas y grupos de toda la provincia fue fundamental para el desarrollo de las artes escénicas, a las que acompañó con su mirada sensible. Su ausencia representa sin duda una pérdida sustancial para la crítica teatral, de la que Roberto hizo un oficio. Roberto fue, sobre todo, un amigo. Un amigo querido de nuestro festival y nuestra ciudad. Durante casi 20 años, nos encontramos en salas, plazas y calles de Rafaela, donde su presencia nunca pasó inadvertida. Nos acompañó en cada mañana de las Rondas de devoluciones, espacio que elegimos el año pasado, al igual que hace algunas ediciones, para homenajearlo, expresar y devolverle algo del cariño que nos dio todos estos años. Allí, rodeado de amigos y artistas, reconocimos su acompañamiento, su trabajo dedicado y su amorosidad. Gracias, Roberto, por estos años compartidos. Por tu alegría y tu amistad. Te vamos a extrañar siempre".