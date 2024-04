Furor por el trailer de Joker 2

“El siguiente video puede incluir temas relacionados con el suicidio o las autolesiones. El contenido de este video puede herir la sensibilidad de los usuarios”, anuncia un cartel al intentar ver el trailer de Joker 2: Folie à deux desde la cuenta de YouTube de Warner Bros.

“Lo entiendo y quiero continuar”, tuvieron que avisar los más de 7,4 millones de usuarios que quisieron ver de qué tratará la secuela de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix.

En “Joker 2”, el protagonista ya no estará solo. Según se puede ver en las imágenes, a su acompañante la conocerá dentro de la clínica psiquiátrica en la que queda internado tras el homicidio televisado que comete en la primera entrega de esta saga.

El personaje de su compañera Harley Quinn lo interpreta Lady Gaga, que aportará sus conocimientos artísticos al proyecto, ya que esta película será mucho más musical que la anterior.

“La música sirve para sanarnos, para curar nuestras heridas”, comienza anunciando el tráiler de la película dirigida por Todd Phillips, el mismo responsable de la primera parte y de la película “Nace una Estrella”, que protagonizó Lady Gaga.

“No soy nadie. Al contrario que vos, no hice nada con mi vida. Salgamos de acá”, le propone Harley Quinn a Arthur Fleck en las imágenes que se pueden ver en el tráiler. Luego se los ve juntos utilizando armas en las calles y provocando disturbios, a la vez que bailan una balada romántica y se demuestran su amor. “Te voy a decir qué cambió: ya no estoy solo”, se lo escucha decir al protagonista de esta trama tan oscura como atrapante.

El presupuesto para este largometraje fue de 200 millones de dólares, suma que multiplicará cuando se estrene el 3 de octubre, teniendo en cuenta que la primera entrega fue un éxito rotundo que llegó a recaudar 1074 millones de dólares. NA