Solicitan celeridad en la investigación

Tras la inhibición de bienes al ex presidente Alberto Fernández por la causa de los seguros, el Gobierno encabezado por Javier Milei pidió que la Justicia actúe con celeridad en la investigación.

Así lo expuso el vocero presidencial, Manuel Adorni, que reclamó avances en la labor judicial para profundizar la investigación de las denuncias elevadas.

"Necesitamos que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Desde el tema de los seguros a los intermediarios de los planes sociales o cualquier otra cuestión que tenga que ver con lo que vamos encontrando y que luego de recolectar la información pertinente judicializamos y hacemos las denuncias", desarrolló en una entrevista a El Observador.

En la misma línea, el funcionario reclamó que la Justicia "actúe en consecuencia y lo más rápido posible, porque podemos denunciar, buena parte de nuestro tiempo la dedicamos a ordenar gran parte de este desorden, pero necesitamos del otro lado que la justicia nos acompañe".

"En esto, todos tenemos que empujar y terminar con esta historia de que la corrupción nadie la paga y la terminamos pagando los argentinos", puntualizó el portavoz.

El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición del patrimonio del ex mandatario a raíz de la causa por los seguros del Banco Nación, pero esa medida no afecta a la jubilación que recibe porque ese ingreso tiene carácter alimentario.

No obstante, la medida impone un virtual letargo civil para su vida económica, pues dispone "el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos" y datos sobre "si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares". (NA).