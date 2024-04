Las primeras pruebas de Canapino en Indianápolis

FOTO INDYCAR APARECIÓ LA LLUVIA. La actividad no pudo ser completada.

Los 35 autos que buscarán ser de la partida en la 107° edición de las 500 Millas de Indianápolis de IndyCar, que será a fines de mayo, completaron este miércoles la primera jornada de pruebas denominadas «Open Test», en la que los pilotos giraron hasta que el clima lo permitió.

Agustín Canapino participó de la jornada inicial de los ensayos para las «Indy 500» y completó un total de 13 vueltas al mítico circuito y se ubicó en el puesto 27º. La lluvia impidió el desarrollo normal de la actividad, completándose apenas dos de las cinco horas programadas.

El ganador defensor Josef Newgarden y el novato proveniente de NASCAR Kyle Larson le dieron el 1-2 para Chevrolet, en tanto que Scott Dixon se ubicó tercero. En el top 10 quedaron Alex Palou, Scott McLaughlin, Santino Ferrucci, Rinus Veekay, Marcus Armstrong, Linus Lundqvist y Felix Rosenqvist.

Este jueves tendrá lugar el segundo y último ensayo, que será de seis horas de duración, entre las 11.00 (ARG) y las 17.00.

Por su parte, Romain Grosjean, compañero de Canapino en el Juncos Hollinger Racing, se posicionó 21° con 221.161 de promedio.

Para disfrutar de la edición 107 de las «Indy 500», habrá que esperar hasta el 28 de mayo. Serán 33 los autos que serán de la partida ya que dos quedarán afuera en la clasificación, que se desarrollará una semana antes.

Previamente habrá tres competencias en el camino: el Grand Prix of Long Beach (21/4), el Indy Grand Prix of Alabama (28/4) y la carrera en el Indianápolis Road Course (11/5).