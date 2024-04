No quedan argentinos en Montecarlo

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo (22°) y Tomás Etcheverry (31°) perdieron en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Montecarlo, que de esta manera ya no cuenta con representantes nacionales.

El primero en salir a la cancha fue Cerúndolo, que le planteó un gran partido al ruso Karen Khachanos (17°), pero cayó por 4-6, 6-4 y 6-3 tras dos horas y 16 minutos de juego. De todas maneras, Cerúndolo muestra signos de recuperación tras un muy flojo arranque de temporada.

Luego fue el turno de Etcheverry, que tuvo una muy pobre actuación ante el griego Stefanos Tsitsipas (12°) y cayó con un contundente 6-1 y 6-0 tras poco más de una hora de juego. Etcheverry no le pudo hacer frente en ningún momento a su rival, que además tuvo uno de sus mejores partidos del año.

El argentino, que venía de llegar a semis en Houston la última semana, no pudo aprovechar el Masters de Montecarlo para sumar una buena cantidad de puntos y volver a meterse entre los mejores 30 del mundo.

En los octavos de final, Tsitsipas, campeón de este torneo en 2021 y 2022, tendrá un durísimo cruce frente al alemán Alexander Zverev, quinto del ranking ATP.