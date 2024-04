Actividades de la Subsecretaría de Deportes

El Gobierno municipal a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, realiza una serie de talleres destinados a adultos mayores. Todas las actividades son libres y gratuitas. Quienes estén interesados en sumarse deberán asistir al taller elegido en su día y horario. Allí podrán inscribirse y comenzar con las clases.

Una de las disciplinas es gimnasia para adultos que se brinda en diversos espacios: En la casa del jubilado (Alvear 621) los lunes y miércoles de 8:00 a 9:00 y los martes de 14:30 a 15:30. En la plaza del barrio Italia (Jaime Ferré 1155) los lunes y miércoles de 7:45 a 8:45. También podrán asistir a la plaza del barrio Martín Fierro (Lorenzatti y Simón de Iriondo) los martes y jueves de 9:00 a 10:00. En tanto que en el Samco del barrio Fátima (Beltramino y Eduardo Oliber), las clases para adultos se brindan los martes y jueves de 8:00 a 9:00.

A su vez, la Subsecretaría cuenta con espacios deportivos y recreativos destinados a diferentes edades: Para adolescentes, en el Centro de día Oeste (avenida Luis Fanti 1680) los días martes y jueves de 17:00 a 18:00. En el playón del barrio Independencia funciona la escuelita de básquet los martes y jueves de 18:00 a 19:00, destinados a niños de 6 a 16 años.

En el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) situado en Deán Funes 1145, funciona el taller de boxeo los martes y jueves de 17:00 a 19:00. Por otro lado, en el mismo lugar, los días lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:00, se brindan clases de gimnasia para jóvenes y new com, una actividad destinada a adultos mayores que se desarrolla los lunes, miércoles, y viernes de 17:00 a 18:00.

En simultáneo con todas las actividades anteriormente mencionadas, la Subsecretaría lleva adelante un total de 22 escuelitas de fútbol que contienen a más de mil niños, y 8 escuelitas de hockey con más de 1.000 chicos en diferentes locaciones de la ciudad. Esta iniciativa brinda a numerosos jóvenes la oportunidad de participar en actividades deportivas, fomentando el compañerismo y la adopción de hábitos saludables, incluso cuando no pueden acceder a un club por diversas razones.

A su vez, todas estas propuestas están abocadas a fortalecer el tejido social y fomentar el desarrollo personal de niños, adolescentes y adultos de Rafaela. Talleres arancelados Los talleres, como la natación para adultos mayores, son actividades aranceladas con descuentos especiales para jubilados que se realizan en diferentes lugares y horarios para brindar mayor disponibilidad: Natación para adultos mayores en el Natatorio Amancay, ubicado en Domingo Matheu 1347. Se lleva a cabo los martes y jueves de 10:00 a 12:00. En el Natatorio Los Delfines, situado en Pueyrredón 408, las sesiones tienen lugar los lunes y miércoles de 10:00 a 12:00.

Además, se ofrece un taller de natación los jueves de 9:00 a 11:00 en el Yoga Club, ubicado en Ernesto Salva 140. Estas actividades buscan promover la salud y el bienestar de los adultos mayores mediante la práctica de la natación, adaptada a sus necesidades y con tarifas accesibles, especialmente para quienes se encuentran jubilados.