Preocupación por el aumento de la EPE

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer el Centro Comercial Industrial y de la Producción difundió un informe de prensa que reproducimos seguidamente.

Los representantes del comercio de la provincia fueron recibidos en el Ministerio de Desarrollo Productivo por la Secretaría de Energía de la provincia Verónica Geese y directivos de la EPE, y expresaron la enorme dificultad e incluso, en algunos casos, la imposibilidad que tendrá el sector de pagar las últimas facturas de energía que han llegado con altísimos aumentos. Durante el encuentro representantes del sector hotelero, gastronómico, supermercadista, heladero, estaciones de servicios, almacenero y comercio en general de la Provincia -Participó el Presidente de Fececo, Leandro Aglieri- y de la ciudad de Rosario expresaron estar en una situación muy compleja frente a los aumentos de la energía y la recesión que enfrentan. Advirtieron que pese a tener la responsabilidad y voluntad de querer cumplir con los pagos, muchos no podrán hacerlo.

Por su parte, los funcionarios explicaron la evolución del aumento de la energía, y las implicancias del incremento dado en origen por parte de Cammesa. Además, expusieron las dificultades presupuestarias que esto generó a la EPE, ya que se trata de una “empresa distribuidora y no generadora de energía”. Por otro lado, detallaron cómo es la conformación de la tarifa.

“Entendemos que el origen del problema es el aumento que se llevó adelante a nivel nacional, pero venimos a trasmitir una situación inédita que nos posiciona a comerciantes y al Estado en la obligación de buscar alternativas y soluciones – dijo el presidente de AER Ricardo Diab.

Por su parte, Leandro Aglieri trasmitió: ” no es querer pagar o no, sino que los comercios y las pymes en general no podrán pagar las boletas, en un momento donde todo aumenta y las ventas están bajando como nunca antes había pasado, y que se prevé continuará en esa tendencia”.

Los funcionarios expresaron su intención de escucha y se comprometieron a dar una respuesta en tanto el pedido de los comerciantes, quienes, además se retiraron aún más preocupados frente a la posibilidad de que se produzca un aumento en porcentajes similares por parte de la proveedora nacional en los próximos meses.

Estuvieron presentes, además de los referentes de las Cámaras representativas de los rubros mencionados, autoridades de la FSCCA; el presidente del directorio de la EPE Hugo Marcucci y su gerente general Marcelo Cassin, el secretario de Comercio Gustavo Rezzoaglio y el director de CCA de la provincia de Santa Fe Alejandro Pastore.