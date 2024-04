Un grupo de 10 personas, atacó salvajemente durante la madrugada a dos menores, que habían participado de un cumpleaños en la localidad salteña de General Mosconi.

Sucedió cuando regresaban a sus viviendas, y de acuerdo lo relatado a la Policía por uno de ellos, los agresores llegaron en cinco motocicletas, los rodearon y comenzaron a golpearlos.

"Le querían pegar a mi amigo, y a mí me dijeron 'vos no te metás', pero no podía dejarlo solo así que quise defenderlo, por eso casi nos matan a los dos", explicó quien sufrió graves heridas en la cara, cabeza y cuerpo.

UNA FILMACION

El ataque fue filmado por un testigo, y fue entregado al fiscal que intervierne en lo sucedido.

En una parte del video se escucha a una mujer decir "dejalo, ya está muerto", en referencia al menor que había salido en defensa de su amigo.

"Yo primero me defendía, pero después de los golpes comencé a sentir que perdía el conocimiento y me quedé quieto en el suelo. Eso me salvó porque creyeron que me habían matado a golpes", señaló quien tiene 17 años de edad.

LA SALVACION

Las víctimas fueron salvadas por dos adolescentes, que llegaron de casualidad al lugar de la agresión.

LA OTRA AGRESION

Por otra parte, la filmación muestra a la segunda víctima tirado en el piso, intentando cubrirse de los golpes.

Así las cosas, una de las agresoras quiso golpearlo en la cabeza con una botella de vidrio, pero le fue impedido por otra persona que estaba en dicho escenario.