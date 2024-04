Tres equipos de Rafaela inician el Regional Juvenil

Este miércoles se pone en marcha el Torneo Regional Juvenil AFA que aglutina equipos de Córdoba y Santa Fe, y que en este 2024 tendrá a tres clubes de la Liga Rafaelina entre los participantes.

Ben Hur lleva varias temporadas siendo protagonista, 9 de Julio lo disputará nuevamente, en tanto que se suma Ferrocarril del Estado en una importante apuesta para el fútbol formativo de esa institución, que cuenta con Carlos Trullet como coordinador. El que no estará este año es Unión de Sunchales.

Hoy, por la primera fecha de la Zona D, la BH recibirá a Atlético Sastre. La jornada tendrá lugar en la cancha auxiliar Nº 3 con estos horarios:

⏱ 13:30hs Sub 13

⏱ 15:00hs Sub 15

⏱ 16:30hs Sub 17.

Por su parte, Ferro y 9 de Julio se enfrentarán en Los Nogales. La categoría menor arrancará a las 13.30; la Sub 15 a las 15.00 y la Sub 17 a las 16.45.

Recordemos que los otros integrantes de la zona son: 9 de Julio de Morteros, Sp. Las Parejas, Racing de Córdoba y Atlético San Jorge.