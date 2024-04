Copa Libertadores: San Lorenzo visita a Independiente del Valle de Ecuador

San Lorenzo visitará este miércoles a Independiente del Valle de Ecuador por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, luego del empate como local en el debut frente a Palmeiras.

El entrenador Ruben Insúa espera la recuperación del mediocampista Cristian Ferreira para saber si podrá ser titular ante el elenco ecuatoriano; en caso de no poder contar con el ex River, su reemplazante sería Ezequiel Cerutti.

"Hicimos trabajos con alta intensidad y el único que no pudo trabajar a la par del grupo fue Ferreira. Si está diez puntos, jugará de entrada. Si no, no. El resto no cambiará mucho con respecto a la semana pasada", expresó Insúa en declaraciones radiales.

De esta manera, San Lorenzo volverá a presentar el equipo titular tras perder con uno alternativo ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga, donde ya se encuentra eliminado.

En el estreno en la Libertadores, el elenco de Insúa empató 1-1 en el Nuevo Gasómetro ante Palmeiras. Independiente del Valle, por su parte, igualó por el mismo resultado con Liverpool de Uruguay, por lo que todos los conjuntos suman un punto tras la primera jornada del grupo.

El partido se jugará desde las 19 (TV: Fox Sports) en el estadio Banco Guayaquil de Quito.

Parada brava para Central en Brasil



Rosario Central tendrá una dura parada en Brasil frente a Atlético Mineiro este miércoles desde las 19 (TV: Fox Sports), por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Libertadores.



El MRV Arena de Belo Horizonte será el escenario donde ambos irán en busca de la victoria que los distancie entre sí para colocarse en la cima en soledad.

El equipo de Miguel Angel Russo logró estrenarse con victoria 1-0 ante Peñarol en el certamen continental, pero en la Copa de la Liga viene de caer 2-1 ante River en el Monumental.

De su lado, Atlético Mineiro viene de consagrarse campeón del Torneo Mineirao de Brasil, tras superar 3-1 a Cruzeiro. Ya con Gabriel Milito en el banco y en su debut copero, goleó 4-1 a Caracas FC en condición de visitante, lo que lo coloca en la primera posición de la zona junto a los rosarinos.

Talleres va por más

Talleres de Córdoba visita a Barcelona SC este miércoles desde las 23 (TV: Fox Sports), por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El Estadio Banco de Guayaquil será el escenario donde los cordobeses buscarán una victoria tras lo que fue un triunfazo ante San Pablo en la primera fecha.



La T festejó a lo grande luego de haberle ganado 2-1 al gigante brasileño en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Walter Ribonetto buscará consolidar la primera posición del grupo con seis puntos en dos jornadas.

Por Copa de la Liga igualó 1-1 con Independiente Rivadavia y debe visitar a Independiente en Avellaneda en busca de sostener la clasificación a la siguiente fase del cetamen local.

Por su parte, el Barcelona SC se llevó un buen punto del Estadio los Zorros del Desierto, en Calama, tras el empate 1-1 ante Cobresal de Chile, en el primer partido de la fase de grupos .