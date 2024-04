Amsafé Castellanos: los docentes eligen entre aceptar o rechazar la nueva oferta

UN PAR DE OPCIONES. Los maestros de la ciudad y la región deben decidir si aceptan o no el nuevo incremento salarial.

Luego de que el gobierno provincial le propusiera este lunes al sector docente una oferta salarial para marzo del 18 %, lo que completa un acumulado del 54,4 % en lo que va de la actual gestión, trasladable también al sector pasivo; además de plantear mejoras en las condiciones laborales, por estas horas los afiliados a los gremios docentes santafesinos se encuentran consultado las bases en las 19 asambleas departamentales para luego trasladar las decisiones en la asamblea provincial que se desarrollará este jueves, donde se definirán los pasos a seguir, si hay aceptación o se la vuelve a rechazar para continuar con el plan de lucha y un conflicto que ya lleva 9 paros desde que se inició el ciclo lectivo 2024.

Cabe destacar que los representantes gremiales, tanto de Amsafé como de Sadop, expresaron que si bien la propuesta no cubre lo esperado de acuerdo al proceso inflacionario y el recorte de fondos nacionales, la situación económica vuelve urgente algún tipo de compensación ante la pérdida percibida por los maestros santafesinos. "Es una propuesta que toma alguno de los puntos que nosotros veníamos planteando, pero que también está claro que no da cuenta de una solución definitiva al problema salarial tan acuciante que estamos atravesando", resumió Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, al finalizar la reunión. Por su parte Pedro Bayúgar, titular de Sadop Santa Fe, sostuvo: "No es que el 18% nos satisfaga, sino que lo entendemos como una oferta a considerar ante la necesidad imperiosa de dar respuesta a los reclamos que todos los días tienen los compañeros por los incrementos de precios; para luego definir cuál es la estrategia que tomamos para seguir discutiendo".

EN AMSAFE CASTELLANOS SE

DEBATE ENTRE DOS MOCIONES

Dentro de la seccional Amsafé Castellanos, y a diferencia de las anteriores asambleas, los docentes definieron en la asamblea de este martes dos mociones acerca de qué respuesta asumir respecto de la nueva propuesta salarial, una de aceptación y otra del rechazo con más medias de fuerza. En definitiva, se trata de la misma alternativa a votar que tendrían el resto de las seccionales departamentales.

La Moción 1 consiste en percibir el 18%, declarando lo insuficiente, exigir la convocatoria a la paritaria el 18/04, recomposición salarial acorde a la inflación, saldar deuda 2023, seguir discutiendo condiciones de trabajo y permanecer en estado de alerta y movilización.

Mientras que la Moción 2 tiene que ver con rechazar la oferta con un paro de 24 hs y de 48 hs para los días 12, 16 y 17 de abril. En este sentido, los maestros santafesinos tendrán tiempo de realizar la elección hasta la hora 18 de este miércoles. Y en cuanto a la definición por la aceptación o el rechazo de la oferta del gobierno, desde Amsafe informaron que este jueves 11, a la hora 9, será convocada la asamblea provincial. En el caso de Sadop, UDA y Amet también tomarán la decisión sobre el final de la semana. "No creo que en las asambleas haya una discusión respecto a la caracterización de la propuesta, sino sobre cuál es la mejor estrategia que como trabajadores de la educación podemos implementar", adelantó Alonso.

PARO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS

Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) emitió un comunicado donde anuncia un paro de actividades para este miércoles y jueves, y la realización de clases públicas en reclamo de un aumento salarial que esté en sintonía con el índice de inflación. “Desde la asunción del gobierno de Milei nuestros salarios perdieron el 30% de su poder adquisitivo. En el caso de los docentes de escuelas medias, con la eliminación del FONID, esa pérdida es aún más alta. Además del deterioro salarial, la política de recortes presupuestarios y de despidos pone en grave riesgo la continuidad de las Universidad Nacionales y del CONICET“, denunciaron.

Para terminar desde la COAD añadió: “Ante la miseria planificada que pretende imponer el actual gobierno, trazamos un camino de lucha en coordinación nacional con actividades de visibilización en unidad con el movimiento estudiantil. De este modo, los días 10 y 11 de abril habrá paros y jornadas de protesta en todas las Universidades Nacionales del país. En la UNR, los docentes vamos a parar 48 horas e impulsamos clases públicas y actividades para ambos días a fin de compartir con la ciudadanía la situación de las universidades nacionales".