Provincia aumenta entre 300% y 500% las partidas para protección de infancias y adolescentes

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, firmaron este martes convenios correspondientes al programa “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos”, junto a intendentes y presidentes comunales de los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Justo, San Javier, Garay, La Capital, Las Colonias y Castellanos. Además, se suscribió un acta compromiso para el fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que otorga un rol más activo a los gobiernos locales. En ese marco se anunció un aumento de entre 300% y 500% en las partidas para protección de infancias y adolescentes.

Durante el acto, que se llevó a cabo en la sede del Teatro Luz y Fuerza en la ciudad de Santa Fe, Pullaro manifestó: “Vinimos a la política para hacer cosas trascendentes, que logren cambiar la vida de la gente y mejorar el entorno y la sociedad”, y para llevar adelante esto “hay que pensar políticas públicas, prioridades, que nos permitan transitar los objetivos que tenemos como gobierno provincial, y en este caso en articulación con los gobiernos locales. Estrategias, programas de gobierno, para establecer prioridades y cuántos recursos le vamos a volcar a cada una de las políticas públicas”.

“Tenemos que articular acciones para, de alguna manera, darles perspectiva de futuro a tantos niños y tantos jóvenes, de nuestra provincia”, indicó el gobernador y destacó que, por este motivo, “estamos invirtiendo en políticas sociales, como no se hacía hace años, aportando hasta 500% más que hace cuatro meses, en materia de salud pública, de medicamentos y también en desarrollo social, aumentando las partidas de comedores, intentando llegar a la gente que no tiene”.

Por último, Pullaro señaló que “esta política pública, que no es solo la entrega de fondos, sino que es una línea de trabajo que tenemos que llevar adelante juntos, con intendentes y presidentes comunales, con el objetivo, muy claro y concreto, de que los chicos y chicas puedan ser felices, puedan estar bien, los podamos contener y tengamos la capacidad de ser un Estado eficiente que pueda dar respuestas, y a esto lo tenemos que hacer juntos”.

AUMENTO DE PARTIDAS

En el acto, se formalizaron convenios de asistencia técnico-financiera con cada uno de los municipios y comunas de la provincia, con un aumento de partidas, de acuerdo a la población de cada localidad, de un 300%, como mínimo; y de un 500%, cómo máximo. La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, precisó que “convocamos a autoridades locales de ocho departamentos del centro norte de nuestra provincia, más el departamento La Capital, para que podamos dialogar, cómo lo venimos haciendo, sobre los problemas de niñez. El gobernador ha decidido que esto sea una política pública y acá no miramos de qué partido político es quien gobierna”, destacó. Por su parte, la secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, León indicó que “debemos apostar a políticas para la niñez y los adolescentes porque ellos son nuestro futuro. Nuestro compromiso es trabajar con cada uno de ustedes en acciones y programas para generar hábitos de cuidados en la familia y que los niños puedan crecer en ambientes sanos. Evitemos la vulneración de derechos a nuestros niños y niñas”. Estuvieron presentes en el acto el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner; los diputados provinciales José Corral y Gisel Mahmud; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Rafaela, Leonardo Viotti; entre otros. El lunes se habían firmado acuerdos con intendentes y presidentes comunales del departamento San Cristóbal.