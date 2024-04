El gobierno pretende otorgar "un reconocimiento" a los maestros que no falten

Mientras los docentes de Santa Fe analizan la nueva propuesta de aumento salarial que formuló este lunes el gobierno provincial, el ministro de Educación, José Goity, señaló este martes que en caso de que la oferta de reajuste de sueldos sea rechazada y se abra otra instancia de conflicto “se tomarán las medidas que correspondan para velar por el interés superior, que es que los chicos estén en las escuelas”. Y en ese sentido, anticipó que avanzan con la intención de otorgar “un reconocimiento material y simbólico” para los maestros que cumplan con todos los días de trabajo.

Si bien el funcionario evitó usar la palabra "presentismo", aludió a un método para evitar abusos por ausentismo. Las declaraciones de Goity se producen luego de que se formalizara el ofrecimiento de aumento del 18% para los sueldos de docentes en el marco de la negociación paritaria. Los gremios se encuentran en este momento evaluando la propuesta y se espera que entre jueves y viernes definan si la aceptan. “El interés superior es que los chicos estén en las escuelas, incluso es un interés superior al salario porque el salario en definitiva es un medio para un fin, y el fin es que los chicos estén en las escuelas aprendiendo. El salario no tiene sentido si el sistema educativo se quiebra y no se sostiene en condiciones mínimas”, afirmó el funcionario.

DESCUENTO DE HABERES

En declaraciones a LT8, Goity fue consultado concretamente sobre si esa postura pone al gobierno a las puertas de un descuento de haberes por días no trabajados en caso de paros. “Esa es una posibilidad que siempre estuvo desde el primer día y es una facultad que tiene el Estado de no abonar los días no trabajados. En eso no hay demasiada especulación que hacer. Apostamos a que la oferta sea aceptada por los gremios. En caso de no ser así, estamos evaluando todas las opciones necesarias para restituir el servicio educativo que es nuestra obligación primaria”. Ante el planteo de los gremios de que el gobierno provincial compense los fondos que ya no se pagan del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Goity consideró: “La provincia, de manera muy honesta, puso todos los recursos que tiene en el salario docente. Esa es la manera de proceder. Si empezamos a discutir la compensación del Fonid, que es una obligación de Nación, estaríamos incurriendo en un federalismo inverso, es decir cubrimos obligaciones nacionales cuando en realidad es al revés y Nación debe honrar sus obligaciones. No lo vemos como una opción porque pusimos todos los recursos y no sería un camino correcto”.

AUSENTISMO

Con relación al tema del ausentismo, que fue planteado por el gobierno desde el inicio de las reuniones paritarias, el ministro de Educación dijo: "Es un problema que nos ocupa, se han tomado acciones que tienen que ver con mejorar el control por parte del Estado, y vamos a tomar muchas otras acciones que tengan que ver con mejorar las fiscalizaciones que el Ministerio para que no haya abuso, ni despilfarro. También estamos trabajando con políticas que premien o reconocer al docente que tiene un nivel de compromiso alto, que son muchos y que no están siendo reconocidos”. “No es solo por una cuestión de orden económica o salarial, estamos hablando del reconocimiento de la tarea. Ese reconocimiento puede ser monetario pero también es simbólico. El sistema educativo ha entrado en una degradación, de la cual todos somos responsables y también tenemos que ver como salimos. Nosotros pregonamos para los chicos el esfuerzo, el sacrificio y reconocer al que hace las cosas mejor y acompañar al que le falta algo, y no lo hacemos para nuestros docentes y no queremos que eso siga siendo así”, agregó.

Al ser consultado sobre si el gobierno estaba pensando instalar un plus por presentismo, Goity aclaró: “De ninguna manera vamos a hablar de presentismo, pero estamos pensando en un reconocimiento a aquel que tiene un desempeño excepcional o un esfuerzo. Creemos que parte de ese reconocimiento tiene que ser material claramente, pero también tiene que haber un reconocimiento simbólico, moral, de jerarquización profesional. Lo estamos pensando, y en definitiva esa es una facultad que tenemos como Estado. Reconocemos que llegamos a una situación insostenible en el sistema educativo. Y eso se resuelve con políticas públicas y es el estado que debe conducir esas políticas. Estamos trabajando en esa dirección y cuando tengamos definido el esquema adecuado lo vamos a implementar”, subrayó.