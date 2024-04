Chaco For Ever - Atlético de Rafaela, un partido con técnicos debutantes

Atlético de Rafaela se prepara para visitar el próximo sábado a Chaco For Ever, por la fecha 11 de la zona B de la Primera Nacional, torneo Carlos ‘Timoteo’ Griguol.



Dicho encuentro, que comenzará a las 17.00hs, tendrá un hecho particular: en ambos elencos habrá técnico debutante.



Ricardo Pancaldo, quien tomó el mando de la ‘Crema’ tras la salida de Ezequiel Medrán, dirigirá su primer partido como DT albiceleste, y ante su ex club. Y el conjunto chaqueño tendrá en el banco a Raúl Valdez, quien fue anunciado por el albinegro en las últimas horas como nuevo entrenador, en reemplazo de Diego Osella.



El chaqueño de 56 años, quien dirigió a Sarmiento de Resistencia (Argentino A) hasta el último domingo, tendrá su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino. Vuelve a For Ever después de 29 años. El entrenador estuvo a cargo del equipo en el Torneo Argentino "A" de 1995. Además, vistió la camiseta del Negro como futbolista en el Regional de 1983, en el Nacional del mismo año, en el Regional de 1985 y en las temporadas 1987-88 y 1988-89 del Nacional B. También fue parte del ascenso más destacado en 1989.

Atlético cayó el pasado domingo 1-0 ante Defensores de Belgrano e irá en busca de su recuperación tras seis encuentros sin conocer la victoria con 2 empates y 4 derrotas; mientras que For Ever también viene de perder, 2-0 vs San Telmo y anteriormente cayó con San Martín de Tucumán, por 1 a 0.