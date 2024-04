Acuerdo salarial evitó el paro de los municipales

El SEOM y la Municipalidad de Rafaela informaron ayer por la tarde que alcanzaron un acuerdo salarial y que por tanto se levantó el paro de 24 horas que se había convocado para este martes. El aumento será del 20 por ciento respecto a los sueldos de febrero y se pagará por planilla complementaria en dos veces: en los próximos cinco días hábiles se depositará el monto equivalente al 17% y en tanto que el restante 3% se cancelará en lo que resta del mes. Asimismo, el acta contempla elevar el Salario Mínimo Garantizado a 415 mil pesos, a la vez que las Asignaciones Familiares ascenderán a 20.750 pesos, un 670% superior a la base provincial de $ 3.120.

Desde el Municipio, cerca de las 19 hs. se indicó que "en la tarde de este lunes las partes llegaron a un acuerdo salarial en el marco de la recomposición pretendida por el gremio para los haberes del mes de marzo, por tal motivo, queda sin efecto el paro de 24 horas previsto para el martes 09/04".

Ayer por la mañana las 10, el SEOM había confirmado que este martes se realizaría un paro de los trabajadores de las municipalidades de Rafaela y San Vicente como así también de las comunas adheridas ante la falta de acuerdo sobre el aumento de salarios para el mes de marzo.

En este sentido, el jueves pasado se desarrolló una reunión de la Mesa Territorial en la que los representantes de los municipios y comunas de la región, entre ellos la secretaria de Hacienda y Finanzas del gobierno de esta ciudad, Silvina Bravino, presentaron una oferta de recomposición salarial, la cual fue rechazada por la asamblea de delegados del SEOM.

La conducción del gremio que preside Darío Cocco, le otorgó plazo a intendentes y presidentes comunales para mejorar el ofrecimiento hasta este lunes, lo cual no sucedió. Ante esta situación, el SEOM dispuso un paro de 24 horas para este martes, sin asistencia a los lugares de trabajo, en "defensa del salario" aunque mantenía línea abierta con el Ejecutivo Municipal para continuar con el diálogo.

En el caso de la oferta presentada por la Municipalidad de Rafaela, consistía en un incremento salarial para los haberes de marzo del 24 por ciento con base a enero, lo que equivale a 18,9% sobre las remuneraciones de febrero, según fuentes sindicales. Asimismo, propuso elevar el salario mínimo garantizado a 400 mil pesos.

"Desde el SEOM, se pretende un aumento salarial del 26% y un sueldo básico de 450 mil pesos", señaló uno de los delegados que participó de la asamblea del jueves pasado.

Pero los delegados del SEOM resolvieron rechazar el ofrecimiento a la vez que convocar a un paro de 24 horas para esta semana y otro de 48 horas previsto para la próxima en caso de no haber acuerdo.

Como el diálogo estaba "abierto", al final se alcanzó un acuerdo y se levantaron las medidas gremiales, un escenario similar que se repite en distintas comunas adheridas al SEOM. Sin embargo, en la Municipalidad de San Vicente hoy habrá paro porque no hubo acuerdo, al igual que en otras localidades de la zona.