Posse y Francos recibieron a diputados de UCR y de Hacemos por la ley bases

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, recibieron primero en la Casa Rosada a representantes del bloque Hacemos Coalición Federal y luego de la Unión Cívica Radical, a quienes le adelantaron detalles del nuevo borrador de la ley ómnibus y del paquete fiscal que los legisladores tendrán hoy en sus manos.

En representación de Hacemos Coalición Federal estuvieron en el Salón de Escudos de la Casa de Gobierno, además del rionegrino, los diputados nacionales Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Ignacio García Aresca y Margarita Stolbizer.

En segundo turno, participaron los diputados radicales Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pablo Cervi y Pamela Verasay, además del secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace.

Según supo Noticias Argentinas de uno de los representantes de la UCR que estuvo presente en el encuentro, además de hablarse de la ley ómnibus se analizó el paquete fiscal, cuyo tratamiento se dará "conjuntamente" y en simultáneo en las comisiones de la Cámara baja.

Además, el Gobierno comunicó a los referentes radicales que la propuesta es dejar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y en 2.200.000 pesos para casados.

La alícuota inicial del renombrado impuesto a los Ingresos Personales será del 5% y la actualización será anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deslizó ayer en el lanzamiento de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, que la discusión sobre la reposición de Ganancias se daría "en otra etapa". Sin embargo, la fuente consultada del radicalismo confirmó a NA que la reversión de Ganancias está incluida en el paquete fiscal, que se tratará por separado a la ley ómnibus, pero en simultáneo.

Sobre la ley Bases, destacó que hay acuerdo en general a algunos de los cambios respecto del dictamen anterior, como por ejemplo en el recorte de las facultades delegadas y el achicamiento del plan de privatizaciones, pero hay observaciones respecto al artículo 71 sobre desregulación económica. Este artículo faculta al Poder Ejecutivo Nacional a poder derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada en diferentes casos.

Según especifica el articulado, esto sería para regulaciones "que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente".

El objetivo de esta política sería "facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate". "Nos van a mandar una nueva propuesta del artículo 71. Tal como como está, no lo apoyamos", reveló el radical. Una discusión que seguramente traerá un fuerte revuelo en la reforma laboral, que estará incluida en el borrador que se dará a conocer hoy.

A grandes rasgos, el radicalismo comparte la necesidad de modernizar la legislación laboral, pero mirará con lupa la letra chica para no afectar derechos, y elevarán su propia propuesta para sumar al debate. "Vamos a llevarles una propuesta en la semana para incorporar en el dictamen de la Ley Bases", indicaron las fuentes de la UCR.

En el encuentro en la Casa Rosada también estuvieron presentes el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

A la salida del cónclave, Cobos tomó contacto con la prensa y señaló que antes de tomar una decisión sobre cómo posicionarse acerca de a ley ómnibus, analizarán al detalle el texto definitivo del dictamen. "Tenemos que ver el texto definitivo. Vamos a esperar que todo vaya avanzando", dijo escuetamente el mendocino mientras se retiraba de Balcarce 50 en un vehículo. (NA)