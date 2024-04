Paritaria docente: “hacemos otro esfuerzo para que los alumnos vuelvan a las aulas”

Tras el conflicto que ya ha tenido 9 días de paro por parte de los maestros desde que se inició el ciclo lectivo 2024, el gobierno provincial le propuso este lunes al sector docente una oferta salarial para marzo del 18%, lo que completa un acumulado del 54,4% en lo que va de la actual gestión, trasladable también al sector pasivo; además de plantear mejoras en las condiciones laborales. “En un contexto de crisis económica a nivel país, que afecta los recursos con que cuenta nuestra provincia, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para que los chicos estén en el aula, aprendiendo”, remarcó José Goity al término de la reunión paritaria que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Santa Fe. “Se trata de una propuesta que excede lo que otras provincias están pagando, pero hacemos el esfuerzo porque necesitamos que los chicos estén en las aulas aprendiendo. Por los paros se han perdido ya varios días de clases, incluso con medidas de fuerza que nada tienen que ver con la situación provincial. Eso es una situación que afecta especialmente a los chicos de menores recursos”, planteó el ministro al término de la reunión paritaria.

Tanto José Goity como Pablo Olivares, ministro de Economía, coincidieron en que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante, y somos conscientes que los docentes también, pero creemos que es una propuesta que puede ser evaluada y aceptada”. Por su parte, Goity recordó que “los docentes fueron el primer sector convocado a paritaria. A cuatro días de haber iniciado el año nos sentamos a dialogar porque para nosotros la educación es una prioridad. De entradas eliminamos la no repitencia; realizamos obras en escuelas para garantizar que estén en condiciones de iniciar el ciclo lectivo; garantizamos la continuidad de Boleto Educativo durante todo el año, entre otras acciones”, repasó. Y fue allí cuando señaló que “no es un capricho no ofrecer una mejora superior; pero estamos llevando adelante una gestión transparente, donde dijimos de entrada que toda mejora va a estar atada a las posibilidades reales de la Provincia. Estos números, que son los mismos que aceptaron otros gremios estatales, tienen que ver con esas posibilidades y con el compromiso de volver a sentarnos aquí en unos días a discutir los salarios de abril”, apuntó.

Para finalizar, resaltó que “estamos en un momento de muchas dificultades, donde hay sectores que acuerdan paritarias muy por debajo de 54,4 % que está ofreciendo la Provincia de Santa Fe en este momento al sector docente, con la posibilidad además de volver a sentarnos en unos días para seguir discutiendo para el mes próximo”, reiteró.

En ese sentido, Olivares explicó que “en este contexto lo más conveniente por la situación del país indica que se deberán ir haciendo en esta etapa acuerdos paritarios mes a mes; ojalá que la situación mejore y se puedan hacer acuerdos a más largo plazo”.

En relación a la extensión horaria, en el acta de la reunión se especificó que en las escuelas primarias de la Provincia de Santa Fe se dará continuidad al proceso con los cambios que evaluará el Ministerio de Educación en cuanto a su implementación, que serán comunicados por medio de la normativa específica. De la reunión participaron, por el Gobierno provincial, además del ministro de Educación, José Goity, sus pares de Trabajo, Roald Báscolo, y de Economía, Pablo Olivares, entre otros funcionarios. Y en representación del sector docente estuvieron, por Amsafe, Rodrigo Alonso, Rodrigo, Susana Ludmer, María José Marano, Paulo Juncos y Sergio Bruchini; por Sadop, Pedro Bayugar, Ricardo Vega, Cecilia de Santa María, Marín Lucero, Claudia Solís y Marcela Mateos; por AMET, Ernesto Cepeda, y por UDA, Zunilda Macedo y Germán Corazza. Cabe destacar que esta tercera oferta salarial que el gobierno puso sobre la mesa busca ponerle un punto final a las negociaciones que quedaron truncas desde que comenzaron el pasado 4 de enero.



LOS GREMIOS PROMETIERON ANALIZARLA

Consultado, luego, en rueda de prensa, el titular de AMSAFE Rodrigo Alonso indicó que el aumento propuesto del 18% para todas las categorías y escalafones se pagaría por planilla complementaria durante abril. Además se propuso la restitución del plan 25 (extensión horaria para el nivel primario) y la continuidad de ascensos a cargos directivos a partir de mayo, convocatorias a cargos de supervisores y titularizaciones en distintos niveles y modalidades. También la implementación del programa contra la violencia de género, reuniones en el ámbito del comité mixto de salud y seguridad y una nueva reunión paritaria para este 18 de abril. "Está claro que no cubre todo lo que estábamos esperando porque esperábamos algo acorde a la inflación. Dijimos que era necesario una compensación por la pérdida sufrida con la quita del incentivo docente. Está claro que el gobierno tomó propuestas que hicimos en las paritarias, pero no da cuenta de una solución definitiva al problema salarial", amplió Alonso. En el cónclave de este lunes no se abordó la quita del presentismo. A su vez, el titular gremial de los maestros públicos adelantó por dónde será la discusión en asambleas y escuelas que comenzará este martes y miércoles para dar una respuesta a la nueva oferta, este jueves cuando se desarrolle una asamblea provincial que diga si se acepta o no la tercer propuesta que hizo el gobierno desde principios de año. "El debate seguramente será por la caracterización de la propuesta. Dan cuenta de temas que volcamos nosotros pero no dice nada sobre la deuda, no hay compensación por el incentivo docente y el porcentaje de suba aspirábamos a que sea mayor. Pero el tema central será la estrategia, no con la caracterización de la oferta aquí será clave ver si se discute ver si con ella se puede obtener una suba en nuestros haberes y en 10 días volver a discutir o si esta propuesta es rechazada y se define otro nuevo plan de lucha. Eso se verá en la decisión de los compañeros y compañeras". Alonso insistió en ver la dinámica del conflicto más allá de esta coyuntura. " Se tendrá que votar la mejor estrategia. y eso lo vamos a responder este jueves", dijo. "En caso de que esta propuesta sea aceptada, vamos a volver a reunirnos el 18 de abril", agregó el gremialista.

Por su parte, Pedro Bayúgar, de Sadop, consideró que es una propuesta "bypass", en el sentido que habilita a seguir discutiendo todos los reclamos que venían llevando. "El 18% es una propuesta a considerar, no es algo que nos satisfaga. Rescatamos la posibilidad de seguir discutiendo todos los reclamos que venimos sosteniendo", afirmó el referente de los docentes privados.

La pretensión de AMSAFE previo al encuentro era obtener un aumento en línea con la inflación, una mejora en la condiciones laborales a los maestros y el reconocimiento salarial para los docentes que vienen perdiendo poder adquisitivo por las quitas del Fonid. Según cálculos del gremio, la licuación inflacionaria sobre el salario y la perdida del Fondo hace que se hayan perdido 28.700 pesos por docente en Santa Fe y aquellos que en marzo tuvieron extensión horaria perdieron entre 45 mil y 60 mil pesos. Por lo pronto, las tratativas están a pleno, en el marco de una resolución y con gran parte de la comunidad atenta a ver si se resuelven los 9 días de paro o bien se camina a un nuevo escenario de conflictividad. Cabe recordar, que una nueva moción siempre implica una consulta a las bases, asambleas departamentales y luego una asamblea provincial que defina los pasos a seguir. Igualmente, una de las posibilidades es que los docentes acepten esta propuesta, fundamentalmente porque en caso de rechazarla se les descontarían los días no trabajados. Además, si la inflación de marzo será del 10%, tal como lo adelantó el ministro Luis Caputo, se estaría recuperando parte del poder adquisitivo perdido el mes pasado.



JUEVES CON ATE Y UPCN

Mientras tanto, este jueves 11 el gobierno santafesino anunció que recibirá a UPCN y ATE para comenzar a discutir la paritaria del mes de abril.