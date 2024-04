El Concejo dio despacho a siete proyectos, en su mayoría, presentados por la oposición

Luego de la lectura de varias notas provenientes de vecinos, instituciones, SEOM y Festram (solicitando representantes de esta última una audiencia con los ediles), comenzó el tratamiento de varios proyectos. El único que es de Ordenanza propone refrendar el Decreto Nº 56.079 mediante el cual se ratificó el Convenio suscripto el 18 de enero de este año entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad, con el objeto de acordar un plan de pago en cuotas para la cancelación de las Contribuciones patronales previsionales correspondientes al período diciembre 2023.

En su Considerando, se recuerda que “el Municipio tiene la obligación de pagar los aportes patronales y personales de todos los empleados municipales de forma mensual”, y “que está contemplado en la Resolución del 18 de octubre de 2018 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, en su Art. 13, un plan de facilidad de pagos ante la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones previsionales”. Al respecto, la concejal Alejandra Sagardoy dijo: “Se trata de un convenio entre el Ejecutivo y la Caja de Jubilaciones para ponerse al día con los aportes previsionales”, en lo que es una metodología ya utilizada por las gestiones anteriores.



MINUTAS DE COMUNICACIÓN

En relación al “dengue”, los concejales opositores María Paz Caruso, Martín Racca, Juan Senn y Valeria Soltermam solicitan al DEM que informe el plan de trabajo que el Estado local está llevando adelante para la prevención de la propagación ante la escalada en cantidad y gravedad de los casos presentados; si se han fortalecido servicios y operativos especiales de limpieza; y sobre intervenciones e intimaciones que se han realizado en propiedades privadas. “El aumento exponencial en la cantidad y gravedad de los casos de dengue en la ciudad, obligan a redoblar esfuerzos en relación a la protección que puede brindar el Estado. Urge mantener, en este sentido, libres de malezas los espacios públicos, como así también controlar que se haga en las propiedades privadas. Las campañas de información y concientización son también vitales para hacerle frente a esta nueva emergencia sanitaria, que en nuestra ciudad ya se ha cobrado dos vidas”, dice su Considerando entre otras cosas.

“Sorprende el aumento de casos a nivel nacional, así que con este proyecto proponemos seguir hablando sobre el tema, y hacer lo que hay que hacer”, dijo el concejal Racca al respecto.

En otra minuta, los mismos concejales, y en virtud a una donación que la firma "A y M Económicas S.A." realizó en el 2018 de dos fracciones de terreno de su propiedad - ubicadas en parte de la Concesión 361-362- para ser destinadas al emplazamiento del Complejo Educativo Multinivel de barrio El Bosque, solicitan al Ejecutivo informe: situación en que se encuentra el trámite de inscripción dominial de los terrenos donados; si los mismos se encuentran en condiciones administrativas para ser ofrecidos en donación al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe para avanzar con el desarrollo de la obra; y si desde el Ministerio de Educación y/o Ministerio de Obras Públicas y Vivienda se ha avanzado con el desarrollo del proyecto técnico y sus correspondientes pliegos de llamado a licitación.

También, y en su interés demostrado hasta ahora de contar con información sobre todo el accionar del Ejecutivo, este bloque le solicita copia del informe "Cooperativas Complejo Ambiental" que fuera recientemente presentado al Intendente y demás funcionarios en las instalaciones del Complejo Viejo Mercado. En sus Fundamentos señala que “el día viernes 22 del corriente se difundió a través de las redes oficiales la presentación al Sr. Intendente y demás funcionarios de la gestión un informe acerca de la situación actual de las Cooperativas del Complejo Ambiental. Que el mismo aborda una temática de gran interés para la ciudadanía en general, sabiendo el ejemplo que representa nuestra ciudad a nivel nacional en lo que respecta a la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos. Consideramos de suma importancia poder interiorizarnos sobre la situación actual de los mismos”.

Por otra parte, también solicitan al Ejecutivo que acondicione el Punto Sano ubicado en las inmediaciones de la ciclovía de Estanislao del Campo. En sus fundamentos plantea que “actualmente, se observa un deterioro ostensible con partes rotas y desplazadas en el lugar, aparatos desgastados y falta de señalización indicativa sobre qué ejercicio puede hacerse con cada dispositivo. Al contar con aparatos dañados, el espacio no cumple su función, tornándose inútil para cumplir con la finalidad por la que fue creado”.

En diálogo con este diario, Senn comentó que muchos vecinos que hacen deporte en ese sector, venían manifestando que el lugar no estaba en condiciones, por lo que pedían la intervención para que se plantee ante las autoridades la posibilidad de mejorarlo.



PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

La concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe Carla Boidi, impulsó un proyecto a través del cual solicita a la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe, disponga el uso para eventos privados de carácter masivo del gimnasio del C.E.F nro. 53 de la ciudad de Rafaela, tal como informó este Diario hace una semana.

En el considerando se explica que, en la actualidad, existe solo un lugar apto para realizar eventos de este tipo, lo que genera una sobre demanda de fechas en dicha locación y que, en años anteriores, se contaba con el mismo para llevar a cabo las graduaciones de las diferentes escuelas secundarias, así como también diferentes eventos culturales y de interés general para la ciudad y la región. Referido a esto, Boidi dijo: “Tengo entendido que es el espacio cubierto más grande de la ciudad (con más de 2000 m2). No se hicieron más fiestas allí, de hecho, hace dos años atrás había consultado y era una decisión política no retomar las fiestas en el lugar. Por lo tanto, me dirigí al Director Provincial de Educación Física Adrián Alurralde, quien vino a visitar el C.E.F. para ver sus condiciones edilicias. Como todo edificio requiere de mantenimiento, el mismo está en malas condiciones, por lo que se propone refuncionalizar el lugar y que se vuelva a utilizar, siendo la idea que también se involucre la Regional de Educación III. Me contacté con la delegada Delia Colucci y me decía que la intención es trabajarlo en forma conjunta. Por un lado, es una decisión de uso de Provincia, y, por otro, la de generar (aún en análisis) un fondo cooperativo para realizar mejoras en el espacio. Este Centro es adecuado en cuanto a superficie para realizar graduaciones y fiestas masivas, y así disponer de otra alternativa en la ciudad. La intención política de avanzar, está”.

El bloque opositor, por su parte, defendió un proyecto de Resolución vinculado al recorte presupuestario del gobierno nacional hacia las universidades nacionales, y que, por ende, afecta a las dos que funcionan en nuestra ciudad, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), que este año cumplirá sus primeros diez años de vida. En el Considerando se advierte que “este peligro inminente del que damos cuenta, está asociado a un abrupto y brutal desfinanciamiento que emerge de la decisión de prorrogar el presupuesto general de la administración del ejercicio 2023 y que, en el ámbito de las casas de altos estudios, trae aparejado un gravísimo desequilibrio en sus cuentas, que lisa y llanamente pone a las Universidades Nacionales de cara a una crisis que, no solamente produce un deterioro en los ingresos de docentes y no docentes sino en el propio funcionamiento de las unidades académicas”.

En su Artículo 1° expresa un pedido al Gobierno nacional de la siguiente manera: “Solicítese al Poder Ejecutivo Nacional que disponga una inmediata actualización a partir de un ajuste por inflación de todas las partidas presupuestarias previstas en la prórroga del presupuesto 2023 destinadas a las Universidades Nacionales y que se vinculan con el salario de su personal docente y no docente como así también con las asignaciones necesarias para asegurar las actividades de ciencia, tecnología, extensión universitaria y aquellas relacionadas a la atención de salud”. Al respecto, Soltermam expresó: “Las universidades locales están al tanto de este proyecto y fueron quienes colaboraron en los datos. Tanto UTN como UNRaf tienen conocimiento de lo que vamos a votar el jueves y participaron de la elaboración del proyecto para que no se cometa ningún error”. Racca se sumó mencionando la reciente reunión que autoridades de ambas casas de estudio mantuvieron en la legislatura santafesina al ser convocados por la Comisión de Educación, en donde también se dialogó sobre la situación compleja que están atravesando las universidades de índole pública.