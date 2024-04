Los pibes de la "Crema", con cinco victorias ante San Telmo

El último fin de semana se puso en marcha el Torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, torneo que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Integrando la Zona Metropolitana, los Juveniles de Atlético de Rafaela se midieron con San Telmo.

El sábado, en el predio Tito Bartomioli, jugaron las categorías Menores, mientras que el domingo las Mayores se enfrentaron en Buenos Aires.

El balance de la primera fecha fue altamente positivo, ya que los chicos de la Crema no perdieron al lograr cinco victorias y un empate, convirtiendo 31 goles y recibiendo 4 en contra. Los resultados fueron los siguientes:



– Cuarta: San Telmo 2 vs. Atlético 2 (Brian Goro y Alejo Manna).

– Quinta: San Telmo 0 vs. Atlético 1 (Facundo Weissen).

– Sexta: San Telmo 0 vs. Atlético 8 (Valentino Gandín -3-, Jorge Sarponti, Julián Camino -3- y Rodrigo Suárez).

– Séptima: Atlético 6 (Nicolás Puebla -3-, Stefano Casale, Santiago Ercole y Santino Boidi) vs. San Telmo 1.

– Octava: Atlético 7 (Valentino Valiente -2-, Nahuel Sanabria, Blas Gaette -2-, Máximo Schanz y Santiago Di Nono) vs. San Telmo 1.

– Novena: Atlético 7 (Kevin Arce, Agustín Willener, Francisco Leonarduzzi, Adriano Gandín, Santiago Cassani -2- y Tiziano Carbonell) vs. San Telmo 0.



En la próxima jornada el rival de Atlético de Rafaela será Chacarita Juniors.