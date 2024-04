Atlético de Rafaela inició el ciclo Pancaldo: el nuevo DT comenzó su trabajo en la “Crema”

Ricardo Pancaldo, el entrenador elegido por Atlético de Rafaela para reemplazar a Ezequiel Medrán, comenzó ayer por la tarde su ciclo al frente de la Crema. El estreno del nuevo técnico en el albiceleste será el próximo sábado 13 de abril, desde las 17.00hs, visitando a Chaco For Ever por la fecha 11 de la zona B de la Primera Nacional.



El santafesino de 54 años ya había tenido su primer encuentro con el plantel en la mañana del sábado, en lo que fue el último entrenamiento previo al juego del domingo ante Defensores de Belgrano, donde Atlético cayó 1-0 y fue dirigido de manera interina por Juan Sabia y Franco Mendoza.



“Es un gusto estar en este club, realmente es algo muy lindo y ojalá podamos poner al club donde la gente se merece”, comentó Pancaldo en charla con radio ADN, y confesó: “Teníamos muchas ganas de estar en Atlético, un club hermoso y que tiene todo para estar mucho más arriba”.



A la hora de describirse como entrenador, el ex DT de Chaco For Ever declaró: “Siempre tratando de ser protagonista en los equipos que me tocó dirigir, sea en el Federal o el Nacional B, buscamos siempre el protagonismo, estoy convencido que para lograrlo hay que ser agresivos y tener hambre de gloria, ese hambre de gloria es el que le quiero inculcar a los chicos que tenemos que tener para lograr los objetivos más importantes”.



La dirigencia albiceleste manejaba varias opciones y finalmente se inclinó por Pancaldo, y en relación a ello, apuntó: “Quizás por la carrera que uno hizo durante todos estos años terminó de inclinar la balanza, dirigiendo mucho en el interior, en todas las categorías, en la actualidad en el Nacional B, llegamos a jugar siete finales. Simplemente con el trabajo que hemos demostrado hoy somos los entrenadores de Atlético”.



En relación a la elección de venir a Rafaela, Pancaldo señaló: “Soy santafesino, está dentro de los cinco grandes de la provincia; desde que fui entrenador siempre me gustó, nunca se había podido dar la posibilidad si bien se habían dado algunas charlas. Por su historia, es una gran institución”.



Pancaldo recibió un plantel golpeado en lo anímico y en caída libre desde lo futbolístico. Hace seis que no gana y la imagen, fecha tras fecha fue (es) más preocupante. A la hora de analizar dicho presente, se mostró con mucha confianza en el material que hay y destacó: “Ezequiel (Medrán) armó un buen plantel, lamentablemente tuvo lesionados y eso le hicieron cambiar mucho el juego, circunstancias que a veces nos desfavorecen a los entrenadores. Hay un muy buen plantel, hay buenos jugadores, hay que levantarse rápido, la vida es así, esto es domingo a domingo y tratar de lucharla para poder lograr el objetivo que tienen todos. Hay que trabajar mucho en la semana”.



A Pancaldo lo acompañan en su cuerpo técnico Germán Pipo Cáceres, como ayudante de campo; los profes Gerardo Sellares y Lucas Cotonini; más Gabriel Dottori como entrenador de arqueros.