Rosario: la violencia no cesa y prendieron fuego a un camión

ROSARIO, 9 (NA). - Un camión frigorífico que trasladaba mercadería de una reconocida empresa de hamburguesas fue prendido fuego en Villa Gobernador Gálvez y se acrecienta el temor del sector ante la escalada de violencia en Rosario.

El hecho se produjo el domingo cerca de las 20 cuando al menos dos personas en moto se acercaron hasta el frigorífico Swift ubicado en el cruce de las calles Juan Domingo Perón y Lavalle.

Mientras el camión estaba parado en la puerta del predio a la espera por ingresar, los sujetos le arrojaron una botella con nafta y lo prendieron fuego.

Por el ataque, los Bomberos de la localidad debieron acercarse y sofocar las llamas, que comenzaron en la cabina del conductor.

Las autoridades confirmaron que al momento del hecho no había personas dentro del camión por lo que, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

Este no fue el primer ataque narco que recibe el sector en la ciudad santafesina, ya que, hace unos días balearon e incendiaron el Sindicato de la Carne.