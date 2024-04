Pensando en la Copa América

La próxima cita continental, será la tercera de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Absoluta, un registro que pocos en su lugar, han asumido en apenas un puñado de años.

Las anteriores, aunque con resultados disímiles, han quedado para siempre en las retinas de todos los futboleros, paradójicamente, ambas jugadas en territorio brasileño y la última, la del memorable gol de Di María en el Maracaná, devolviéndole un título a nuestro país después de décadas, en un torneo que debió jugarse en Argentina y que por temas de Pandemia casi sobre la hora, fue relocalizado por la Conmebol y llevado al país vecino, como para que el morbo, hiciera lo suyo, en ese mano a mano frente al Scracht en una final jugada ante apenas 5.000 almas.

Y la anterior, primera experiencia para el técnico santafesino, atravesada por controversias como la inmerecida derrota en Bello Horizonte ante Brasil y la expulsión de Lionel Messi en el partido por el 3er puesto en Arena Corinthians frente a los chilenos, luego de las acaloradas discusiones con Gary Medel; los que allí estuvimos, fuimos testigos de la segunda roja que vio el rosarino en toda su carrera.

Contingencias que grabaron a fuego los primeros años del ciclo del actual Campeón del Mundo.

El tiempo es exiguo de cara a junio, pero la gran cantidad de partidos que tienen los futbolistas en sus respectivos clubes hace de la espera y la paciencia, algo que deberá tener el cuerpo técnico de la selección argentina.

En la orilla misma de la Copa América, que se jugará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio, los campeones del mundo jugarán dos partidos amistosos.

Esos compromisos serán ante Ecuador y Guatemala, los días 9 y 14 de junio. Ante los sudamericanos sería en el Soldier Field de Chicago y ante los centroamericanos sería en el FedExField de Washington.

Es decir, que en medio de estos dos compromisos Scaloni entregará la lista definitiva, que de momento tiene algunas certezas y varios interrogantes.



Garnacho y Benítez, con fuertes posibilidades de estar en la lista final

Otro futbolista que ha ganado un terreno considerable, por presente brillante en el Manchester United, es Alejandro Garnacho. El volante ofensivo ha sumado minutos en la eliminatoria sudamericana y fue titular ante Costa Rica. Ha acrecentado sus chances de estar en la lista definitiva.

Quien también ganó espacio es el tercer arquero, Walter Benítez, quien atajó ante Costa Rica. El portero del PSV Eindhoven (Países Bajos), tuvo una buena actuación y acrecentó sus chances de estar en la Copa América. Fuerte carta para reemplazar a Gerónimo Rulli.



Dos joyas a seguir de cerca

Por último, hay dos joyas de enorme futuro a seguir con atención: Facundo Buonanotte, volante ofensivo del Brighton & Hove Albion y Ezequiel Carboni, jugador del Inter de Italia que está a préstamo en el Monza. Ambos fueron convocados en marzo, son dos cartas que ganaron visibilidad y crédito en el cuerpo técnico.



Campeones del Mundo que no estarán y otros en duda

De los 26 campeones en Qatar, Alejandro “Papu” Gómez no estará convocado por temas extrafutbolísticos, esto por un doping positivo que sucedió cuando jugaba en el Sevilla de España, lo que motivó su adiós de la selección argentina.



Gerónimo Rulli, el arquero del Ajax, debió ser operado en 2023 por lesión en el hombro y eso le hizo perder terreno en la consideración de Scaloni. No fue convocado para los amistosos de marzo.



Juan Foyth, defensa del Villarreal, es otro que perdió terreno tras lesiones en su hombro derecho - fue operado el 21 de diciembre- y rodilla derecha. Tampoco estuvo presente en los últimos amistosos.



Guido Rodríguez, mediocampista del Betis de España, fue convocado de urgencia para los partidos ante El Salvador y Costa Rica. Lo motivó la lesión muscular de Exequiel Palacios que llevó al mediocampista del Bayer Leverkusen a dejar la concentración argentina. Lo cierto es que Guido Rodríguez es una rueda de auxilio importante, pero ha perdido terreno como prioridad en la consideración del director técnico argentino.



Thiago Almada es otro campeón del mundo que no estará en la Copa América. El ex Vélez Sarsfield, es el capitán y emblema máximo de la selección argentina, que estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.



Ángel Correa, es otro futbolista que perdió terreno. El delantero del Atlético de Madrid, y su nivel deportivo, lo han alejado del radar de la selección argentina.



Lisandro Martínez regresó el último fin de semana para el Manchester United, luego de dos meses de recuperación de un esguince de tobillo. Martínez ingresó en el segundo tiempo ante el Brentford en la Premier League, pero en la práctica de este martes, tuvo un desgarro en el sóleo, que lo marginará por un lapso de dos a tres semanas.



Interrogantes finales

Cuando Scaloni manifiesta que le sobran jugadores, ello es más que evidente, y eso le dará un dolor de cabeza a la hora de firmar la lista. Ello se evidencia en el siguiente aspecto.

La lista de 26 futbolistas de Qatar estuvo integrada por tres arqueros, nueve defensores, ocho mediocampistas y seis delanteros.

Para esta Copa América de 23 protagonistas, contará nuevamente con tres arqueros. Los recortes deberá realizarlos en los jugadores de campo. ¿Lo hará en un puesto por sector? Es decir, serán ocho defensores, siete mediocampistas y cinco delanteros. ¿O sacrificará más de un jugador por sector en beneficio de otra zona del juego? Scaloni ya está barajando el mazo para presentar las mejores cartas, de cara a una Copa América que tiene al campeón del mundo como el máximo favorito a dar la vuelta olímpica.