Estudiantes se enfrenta con The Strongest en La Plata

Estudiantes es el favorito a quedarse con el duelo de este martes a las 19hs (Fox Sports) frente a The Strongest, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, el Pincha quiere conseguir una victoria después de que se le escapara el triunfo sobre el final en su debut frente a Huachipato.

El Pincha se encuentra segundo en el grupo de la Libertadores después de empatar en su debut. En el torneo domestico viene de golear por 5-0 a Central Córdoba en la fecha pasada. Y se ubica en la sexta posición de la zona B de la Copa LPF con 21 unidades, producto de 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Por su parte, The Strongest viene de ganar en su debut frente a Gremio por 2-0. Mismo resultado que consiguió en la última fecha por el torneo boliviano frente a San Antonio Bulo Bulo.



OTROS ENCUENTROS. 19hs Gremio vs Huachipato, 21hs Fluminense vs Colo Colo, 21hs Libertad (P) vs Dep. Táchira, 23hs Junior vs Universitario Perú.